MITECO despliega 17 medios aéreos y seis brigadas para ayudar en la extinción de incendios en Huelva y Huesca

Imagen de zona afectada por el incendio de Niebla (Huelva). A 10 de agosto de 2026 en Niebla, Huelva (Andalucía, España). - Clara Carrasco - Europa Press

MADRID 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un total de 17 medios aéreos y seis brigadas helitransportadas del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) están apoyando la extinción de los incendios de Niebla (Huelva) y Las Peñas de Riglos (Huesca), según ha señalado el propio Ministerio con datos de las 11:25.

En concreto, en el primer incendio están desplegados un anfibio ALFA, cuatro anfibios FOCA, un helicóptero KILO, un helicóptero MIKE y tres brigadas helitransportadas.

Por su parte, en el segundo se encuentran una Unidad Móvil de Análisis y Planificación, tres anfibios ALFA, tres anfibios FOCA, dos helicópteros LIMA, un helicóptero MIKE y tres brigadas helitransportadas.