MITECO recuerda que sólo podrá autorizar el uso de biomasa del alga Rugulopteryx okamurae en CCAA con Planes de Gestión

Alga Rugulopteryx okamurae en una orilla. - MINISTERIO DE TRANSICIÓN ECOLÓGICA

MADRID 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) ha recordado este jueves que mientras una comunidad autónoma no disponga de un Plan de Gestión de Biomasa del alga invasora Rugulopteryx okamurae aprobado por el Ministerio, no podrá permitir autorizaciones para proyectos de utilización o valorización de la misma, aunque sí de investigación.

Así lo recoge la Estrategia de Control de la especie, que establece que la utilización o valorización de la biomasa de este alga invasora sólo podrá autorizarse cuando esta haya sido retirada de playas o de la línea de costa en el marco de un Plan de Gestión de Biomasa.

Según recalca, la elaboración y aprobación de estos planes corresponde "exclusivamente" a las comunidades y ciudades autónomas. Por el momento hay tres aprobados: el de Andalucía, el de Galicia y el de Melilla.

"Dos años después de la publicación de la guía elaborada por el MITECO para facilitar la redacción de estos planes, no consta que otras comunidades afectadas por la expansión de la especie, como Cantabria, hayan culminado la elaboración y aprobación de esta herramienta imprescindible para avanzar en la gestión de la biomasa", ha indicado.

En este sentido, el Ministerio ha incidido en que si bien la aprobación de un Plan de Gestión abre la posibilidad de tramitar autorizaciones para proyectos de valorización con fines de aprovechamiento económico, éste no supone una autorización automática.

De este modo, cada iniciativa debe ser evaluada individualmente conforme a criterios técnicos, ambientales y de seguridad, garantizando en todo momento la trazabilidad de la biomasa, su transporte, almacenamiento e inactivación completa.

"Por tanto, la valorización constituye una medida complementaria y siempre subordinada al objetivo prioritario de conservar el medio marino y reducir los impactos ocasionados por esta especie invasora", ha explicado.