Mónica García defiende el derecho a la eutanasia y a decidir sobre "nuestra vida" y "nuestra propia muerte"

La ministra de Sanidad, Mónica García, interviene durante una sesión plenaria en el Senado. - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha defendido este jueves la "legitimidad" de cualquier ciudadano a "decidir sobre su propia vida" o su "propia muerte", recordando además que la Ley de Eutanasia avala "el consenso social" acerca de este tema.

En una entrevista en 'La Ventana de Madrid', García ha mostrado su respaldo al derecho a la muerte asistida al ser preguntada por Noelia, la joven barcelonesa que ha recibido este jueves por la tarde la eutanasia casi dos años después de solicitarla al tener que esperar al pronunciamiento de cinco instancias judiciales.

Para la ministra de Sanidad, quienes han censurado la petición de Noelia confunden "los trastornos emocionales con los trastornos físicos y con la legitimidad que tiene cualquier ciudadano de este país, desde que hay una ley de eutanasia, a decidir sobre su propia vida y su propia muerte".

En este punto, ha recordado que la ley contaba cuando se aprobó un amplio "consenso social". "El CIS en el año 2007 ya decía que un 70% de la población apoyaba la Ley de Eutanasia, incluso en los sectores más conservadores, incluso en los sectores más católicos ya la apoyaban", ha remarcado.

A su juicio, la derecha rechaza la ley porque se mantiene en una "carrera contra sí misma y hacia los retrocesos sociales". "Pero es que queremos decidir sobre nuestra vida, queremos decidir sobre nuestros cuerpos y queremos decidir también sobre nuestra propia muerte", ha zanjado.