Morán defiende la gestión de MITECO de la dana y el PP le reprocha que tener información "disponible" no es "avisar"

El Secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Alfonso Morán Fernández, comparece ante la Comisión de Investigación sobre la dana, en el Senado, a 21 de septiembre de 2026, en Madrid (España).

El Secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Alfonso Morán Fernández, comparece ante la Comisión de Investigación sobre la dana, en el Senado, a 21 de septiembre de 2026, en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, ha defendido este lunes la gestión de la dana de los organismos asociados al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en tanto en cuanto se suspendieron clases y se paralizó la actividad administrativa "con la información disponible".

"Sí hubo quien con la información disponible suspendió clases, alertó a la paralización de actividad administrativa, como pueda ser el caso de la universidad o pueda ser el caso de la diputación, bastantes ayuntamientos; es evidente que efectivamente había información para tomar esa decisión", ha indicado.

Así lo ha señalado Morán en la sesión de este lunes de la Comisión de Investigación del Senado sobre las circunstancias que influyeron en la catástrofe sufrida como consecuencia de la dana del pasado 29 de octubre de 2024, así como de la gestión llevada a cabo por las distintas administraciones implicadas y posibles actuaciones para la recuperación y prevención de futuras dana.

Por su parte, el PP le ha reprochado que el hecho de contar con información disponible "no es avisar" y ha puesto en duda que Morán defienda la gestión del Ministerio teniendo en cuenta que la Confederación Hidrográfica del Júcar sí avisó al CECOPI del aumento del caudal con las lluvias torrenciales de la semana pasada en Valencia cuando los protocolos al respecto "no han cambiado".

"¿Por qué eso que se ha hecho hace cinco días no se hizo hace dos años? Porque no han cambiado los protocolos, no ha cambiado la ley. ¿Cómo le decimos a un valenciano que ha perdido a una persona que lo que no se podía hacer hace dos años se ha hecho ahora?", ha inquirido.

Durante la sesión de la comisión, Hugo Morán ha apuntado a que a primera hora de la mañana del 29 de octubre AEMET emitió una alerta que se vio complementada por otra a mediodía emitida por la Confederación Hidrográfica del Júcar y que, en base a ellas, hubo distintas instituciones --universidades, administración-- que tomaron decisiones.

Aún así, ha admitido que "todo es mejorable" y que "es deber" de quienes tienen encomendada por parte de los ciudadanos la gestión del interés común y del bien público el no dar nunca por finalizado un proceso de mejora de la capacidad de prestación del servicio público.

"Por lo tanto, de este y de otros acontecimientos que se puedan suceder en el futuro a lo largo del tiempo, las administraciones tienen el deber, tienen la obligación de tomar nota y mejorar su capacidad de respuesta al conjunto de los ciudadanos", ha recalcado.

Por otro lado, ha explicado que el Gobierno licita un Sistema de Alerta Temprana en la Confederación Hidrográfica del Júcar ya que "el conjunto de las administraciones" aprende de estas situaciones y tomó deciones que "permiten mejorar". Asimismo, ha apuntado que los mapas de peligrosidad del Poyo y del Magro siguen pendientes ya que revisar la cartografía afecta a la planificación urbanística, a usos del suelo, etc.

Según ha explicado, esto conlleva seguir un procedimiento "que en un Estado de Derecho implica trasladar seguridad jurídica a los posibles afectados". "Desde que se inicia un procedimiento de revisión de una cartografía de suelos inundables hasta que éste concluye, normalmente transcurren no menos de dos años", ha precisado.

A preguntas del senador de Vox Fernando Carbonell, Morán ha señalado que "todo lo que se pueda hacer y esté en su mano hacer, se hará". "Quiero confiar en que todos hemos aprendido y en la confianza de que todos hemos aprendido, estoy seguro de que en una situación de ese tipo todos estaríamos en condiciones de responder de forma diferente a la que se respondió en aquel momento", ha recalcado.

Precisamente, Carbonell le ha demandado que ponga "el máximo interés" en que las obras que hay proyectadas se ejecuten, independientemente de la responsabilidad sea de la administración del Estado o de la Generalitat. "Que ustedes se coordinen y éstas se lleven a cabo", ha solicitado.

EL PP ECHA EN CARA AL PSOE HABER CAMBIADO "PROTOCOLOS"

Por su parte, el senador 'popular' Javier Sánchez ha señalado que el hecho de que se hayan cambiado "protocolos" con respecto a las subidas de caudal o se esté licitando el Sistema de Alertas en la zona "es la demostración empírica, palpable, para el que quiera ver, que precisamente hace dos años nos hicieron las cosas tan bien".

"Todo el mundo se tiene que estar mirando qué es lo que puede mejorar, qué es lo que no puede mejorar, dónde se ha metido la pata, dónde no se ha metido la pata", ha recalcado.

Por otro lado, la senadora del PSOE Rocío Briones ha recriminado al senador del PP que una Comisión de Investigación "debería preguntar, escuchar y respetar las respuestas del compareciente y no intentar, quizá, cambiarlas utilizando trilerismo cutre para intentar cubrir las carencias que el responsable de la emergencia".

"Sigue sin pasar por aquí ningún responsable de la Generalitat Valenciana, de los competentes, de los responsables valencianos de la emergencia. Y eso es una situación bastante complicada de explicar", ha criticado.

Por último, el senador de Compromís Enric Morera ha pedido a Morán que el Gobierno "no repita los errores", que tenga en cuenta la información técnica y científica y que haga las obras que sean necesarias desde el punto de vista técnico.