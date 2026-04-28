Morant defiende la gestión de Montero: "Ha hecho la mayor financiación en I+D y universidades de la historia de España"

Archivo - La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, durante una sesión plenaria en el Senado, a 17 de febrero de 2026, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha señalado que la antigüa ministra de Hacienda y actual candidata del PSOE a las elecciones andaluzas, María Jesús Montero, "ha hecho la mayor financiación de I+D y en universidades de la historia de España" y "a pesar de los recortes del Partido Popular (PP)".

"Voy a defender la gestión de la (ex) ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que ha hecho la mayor financiación en I+D y en universidades de la historia de este país a pesar de los recortes del PP. De Mariano Rajoy, primero, y de las comunidades autónomas (CCAA) del PP, segundo", ha señalado.

Así se ha expresado durante el Pleno del Senado, en el que la senadora 'popular' Inmaculada Hernández le ha preguntado sobre qué valoración tiene sobre la situación actual del sistema universitario andaluz.

La ministra ha indicado que el sistema universitario andaluz es "excelente", pero ha lamentado que esté "maltratado" por el gobierno "mediocre y privatizador" del actual presidente andaluz, Juanma Moreno Bonilla.

"Mire si estamos haciendo incluso cosas que no nos competen, nos han tenido que dar permiso a través de la firma de un convenio para financiar profesores universitarios porque no se puede financiar desde el Estado el salario de los profesores", le ha reprochado al PP.

Por su parte, Inmaculada Hernández ha defendido la gestión del gobierno de Bonilla, recalcando que el sistema público de universidades andaluz "se ha fortalecido con la mayor financiación de la historia, con 200 nuevas titulaciones y más medidas extraordinarias tanto para el personal administrativo como para los profesores".

Frente a ello, ha censurado que Montero critique la universidad privada tras haber "abandonado" la pública y que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se refiera a estos centros como "chiringuitos educativos. "Ese presidente cuya tesis es de una privada en la universidad pública andaluza lo hubiéramos devuelto por plagio en un segundo", ha criticado.

Por último, ha pedido a Morant menos "demagogia". "Andalucía financia como nunca, está transformando el sistema universitario buscando la excelencia como nuevo mantra de la universidad andaluza. Póngase a trabajar y financie como le corresponde", ha concluido.