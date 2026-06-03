El Motor-El País, Onda Cero Segovia y Noticias Cuatro ganan la XXIII edición del Premio Periodístico Línea Directa

El Motor-El País, Onda Cero Segovia y Noticias Cuatro han ganado la XXIII edición del Premio Periodístico de Seguridad Vial de la Fundación Línea Directa. - FUNDACIÓN LÍNEA DIRECTA

MADRID, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Motor-El País, Onda Cero Segovia y Noticias Cuatro han ganado la XXIII edición del Premio Periodístico de Seguridad Vial de la Fundación Línea Directa, que reconoce el compromiso del periodismo con la concienciación social y la promoción de una movilidad más segura y responsable, y que está dotado con 10.000 euros en cada categoría.

En concreto, el galardón en la categoría de Prensa Escrita y Medios Online ha sido para Sergio Amadoz, periodista de El Motor-El País, por el reportaje 'El coche que te salvará la vida: ¿morir en un siniestro vial es una cuestión de clase?'.

Por su parte, en la categoría de Radio, el premio ha ido a parar a Álvaro Gómez, de Onda Cero Segovia, por 'Peligro: animales en el asfalto'.

En su caso, la periodista Sandra Mir, de Noticias Cuatro, ha sido reconocida en la categoría de Televisión por su trabajo 'Manipular las pantallas de los coches: fuente de distracción al volante'.

También se ha reconocido a 'Ciudades que Caminan' con el Premio Solidario de Seguridad Vial, dotado igualmente con 10.000 euros. Esta asociación agrupa a municipios de distintos puntos de España con el objetivo de convertir a los viandantes en protagonistas de la movilidad urbana y del espacio público.

Por otro lado, la Fundación Línea Directa ha otorgado, a título póstumo, el Premio Honorífico al periodista Fernando Ónega, por su "trayectoria profesional ejemplar y a su talante moderado y conciliador, un legado inspirador en un momento en el que es necesario caminar de la mano para afrontar con éxito los desafíos que se presentan en la lucha contra la accidentalidad en carretera".

Durante su intervención, la consejera delegada de Línea Directa Aseguradora y vicepresidenta de la Fundación Línea Directa, Patricia Ayuela, ha dicho que "en menos de 40 años, España ha reducido los siniestros viales en un 80%".

"Ahora nos toca, sin duda, lo más difícil, que es acabar con el 20% restante. Para ello, se necesita que el periodismo siga situando la seguridad vial entre los asuntos relevantes, que la Administración adopte medidas decididas, y que las fundaciones y las asociaciones sigamos implicadas en esta lucha de todos que es acabar con tanto sufrimiento innecesario", ha afirmado.