Las movilizaciones por la huelga mantienen corte de carreteras en Barcelona, Girona y Tarragona

Archivo - Un tren pasa al lado de una carretera sin apenas tráfico en la entrada a Barcelona por la Autopista del Vallés el día en el que entra en vigor la limitación total de movimientos salvo de los trabajadores de actividades esenciales, medida adoptad - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

MADRID 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las movilizaciones convocadas con motivo de la huelga general mantienen cortadas al tráfico varias carreteras principales de Cataluña en torno a las 13.30 horas, afectando a la circulación en vías clave de las provincias de Barcelona, Girona y Tarragona.

En la provincia de Barcelona, las protestas han afectado a la C-17 y a la C-25 a su paso por Vic, a la C-16 en Manresa, a la C-33 en Montcada y a la C-59 en Caldes de Montbui, según informa la Dirección General de Tráfico (DGT).

Por su parte, en la provincia de Girona las movilizaciones han causado el cierre de la autopista AP-7 a la altura de Sant Gregori y de la A-2 en el término municipal de Fornells de la Selva. Asimismo, en la provincia de Tarragona las protestas han provocado el corte de la C-14 en Montblanc.

Al margen de estas afectaciones por las protestas de la jornada de huelga, las principales dificultades en la red vial se han concentrado en el tráfico habitual de acceso a la capital madrileña. En concreto, la circulación se ha visto dificultada en A-1 en el entorno de Venturada, debido a la presencia de un tramo en obras de mejora que ha complicado el tránsito de vehículos.