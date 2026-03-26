Movistar Plus+ adquiere seis nuevas series de Sony Pictures Television

Imagen de la serie 'El señor de las moscas" que ha adquirido Movistar Plus+ - MOVISTAR PLUS+

MADRID 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

Movistar Plus+ ha adquirido seis nuevas series de Sony Pictures Television: 'El señor de las moscas', 'American Hostage', 'Up to No Good', 'The Lady', 'La otra hermana Bennet' y 'The Miniature Wife'.

"Movistar Plus+ será el hogar exclusivo en España de seis importantes series del estudio, que abarcan desde éxitos recientes hasta próximos lanzamientos destacados de su catálogo", ha manifestado la plataforma audiovisual de Telefónica.

El vicepresidente ejecutivo de Distribución y Redes de Sony Pictures Television para EMEA, Mark Young, considera "fantástico" seguir ampliando la "larga colaboración "con el equipo de Movistar Plus+. "Esta completa colección ejemplifica realmente el amplio poder narrativo de Sony Pictures Television, y hemos recibido una respuesta extraordinaria a este catálogo premium desde que presentamos estos títulos en MIPCOM, la Berlinale y los London Screenings. Estamos deseando llevar estas series a los espectadores de toda España", ha dicho.

'El señor de las moscas' es una reciente adaptación del clásico literario de William Golding escrita por primera vez para televisión por Jack Thorne ('Adolescencia'); y 'American Hostage' es un thriller psicológico ambientado en los años 70 que narra la angustiosa historia real de Fred Heckman, interpretado por Jon Hamm.

Además, 'Up to No Good' está protagonizada por Glenn Close como Maud Oldcastle y narra la historia de una mujer mayor hilarantemente brusca, gruñona, despiadada y asesina. 'The Lady' es intenso drama de Left Bank Pictures, de cuatro episodios, que narra el extraordinario ascenso y caída de Jane Andrew, desde el Palacio de Buckingham hasta su condena por asesinato, protagonizado por BAFTA Mia McKenna-Bruce.

'La otra hermana Bennet' ('The Other Bennet Sister'), de Bad Wolf, es la adaptación de la novela de Janice Hadlow ambientada en el universo de 'Orgullo y prejuicio', de Jane Austen, protagonizada por Ella Bruccoleri, junto a Richard E. Grant, Ruth Jones y Richard Coyle.

Por último, 'The Miniature Wife', producida por Media Res y basada en el relato corto de Manuel Gonzales, es una tragicomedia sobre una pareja tras un accidente tecnológico que provoca la crisis definitiva en su relación. La serie está protagonizada por Elizabeth Banks y Matthew Macfadyen.