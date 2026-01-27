La ESA muestra las primeras imágenes del satélite meteorológico de última generación con el que quiere mejorar previsiones. - ESA

MADRID 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El satélite meteorológico de última generación Meteosat Third Generation-Sounder (MTG-S) ha enviado sus primeras imágenes, según ha informado este martes la Agencia Espacial Europea (ESA), que ha compartido las fotos en la Conferencia Espacial Europea celebrada en Bruselas (Bélgica). Una muestra la temperatura de las distintas zonas de la Tierra y otra su humedad.

De acuerdo con la ESA, estas dos primeras fotos fueron captadas el 15 de diciembre de 2025 por el instrumento Infrared Sounder del MTG-S y muestran una imagen completa de la Tierra vista desde la órbita geoestacionaria, a unos 36.000 kilómetros (km) sobre la superficie terrestre.

En la foto de 'temperatura', el satélite midió la temperatura de la superficie terrestre así como la temperatura en la parte superior de las nubes con una sonda infrarroja que utilizó un canal infrarrojo de onda larga. En la foto, el rojo oscuro corresponde a temperaturas altas, principalmente en las superficies terrestres más cálidas, mientras que el azul corresponde a temperaturas más bajas, típicamente en la parte superior de las nubes.

En la de 'humedad', el MTG-S usó el canal de infrarrojos de onda media de la sonda infrarroja, que mide la humedad en la atmósfera terrestre. En esta foto, los colores azules corresponden a las regiones de la atmósfera con mayor humedad, mientras que los colores rojos corresponden a las de menor humedad.

"Es fantástico ver las primeras imágenes de esta misión pionera. Este satélite ha tardado 15 años en desarrollarse y revolucionará las previsiones meteorológicas, especialmente las de corto plazo", ha afirmado el director del proyecto MTG de la ESA, James Champion.

El MTG-S es el segundo satélite de la misión de observación del planeta MTG, desarrollada por la ESA con socios europeos. Con ella, se pretende obtener datos sobre la temperatura y la humedad para conseguir previsiones meteorológicas más precisas en Europa y el norte de África.

Cuenta con el Infrared Sounder a bordo, el primer instrumento de sondeo hiperespectral europeo en órbita geoestacionaria. De acuerdo con la ESA, éste está diseñado para generar un tipo de producto de datos "completamente nuevo". "Utiliza técnicas interferométricas, que analizan patrones minúsculos en las ondas de luz, para capturar datos sobre la temperatura y la humedad, además de poder medir el viento y rastrear gases en la atmósfera", ha detallado la ESA.

Finalmente, los datos se usarán para generar mapas tridimensionales de la atmósfera, lo que contribuirá a mejorar la precisión de las previsiones meteorológicas, especialmente para el pronóstico inmediato de tormentas que evolucionan rápidamente.

Al margen de ello, el organismo científico también ha precisado que la posición geoestacionaria del MTG-S sobre el ecuador significa que mantiene una posición fija con respecto a la Tierra, siguiendo la misma zona de la superficie del planeta a medida que giramos. Tal y como ha detallado, esto le permite cubrir Europa y parte del norte de África en un ciclo repetitivo de 15 minutos.

"Proporciona nuevos datos sobre la temperatura y la humedad en Europa cada 30 minutos, lo que ofrece a los meteorólogos una imagen completa del tiempo en la región y complementa los datos sobre la formación de nubes y los rayos del satélite MTG-Imager (MTG-I)", ha explicado el organismo.