Musulmanes españoles muestran su "profundo pesar" y "solidaridad" con las víctimas y llaman a donar sangre

Agentes de los Servicios de Emergencias trabajan en el lugar de los hechos, a 28 de octubre de 2026, en Urda. - Eusebio García del Castillo - Europa Press

MADRID 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Islámica de España ha expresado su "más profundo pesar y solidaridad" ante el "trágico" accidente ferroviario ocurrido este miércoles en Urda (Toledo) y han hecho un "llamamiento urgente" a todos los musulmanes a donar sangre y ayudar a quienes lo necesitan.

"Trasladamos nuestras más sinceras condolencias a las familias y seres queridos de las personas fallecidas, a quienes acompañamos en su dolor en estos difíciles momentos", señala un comunicado firmado por el presidente de la Comisión Islámica de España, Aiman Adlbi.

Asimismo, expresan su deseo de "una pronta y completa recuperación" de los heridos y expresan su "reconocimiento y gratitud" a los servicios de emergencia, al personal sanitario, a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y a todas las personas que están trabajando en las labores de asistencia y atención a los afectados.

Ante esta situación, hacen un llamamiento a toda la comunidad musulmana para que, "en la medida de sus posibilidades, colabore y preste ayuda a las personas afectadas". En particular, animan "a quienes puedan hacerlo" a "donar sangre", atendiendo a la necesidad trasladada por los servicios sanitarios.

"Cada donación puede contribuir a salvar vidas y constituye una expresión concreta de solidaridad, fraternidad y compromiso con el bien común", subrayan.

Al mismo tiempo, elevan sus oraciones a Dios "para que conceda paciencia y fortaleza a las familias de las víctimas, alivie el sufrimiento de los heridos y proteja a todos de cualquier mal y desgracia".