Nani Roma tras asistir a un coche accidentado señalizado con la baliza V16: "No se ve nada"

Nani Roma attends an interview to Europa Press after winning the second place at the Red Bull building on January 21, 2026, in Madrid, Spain. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

MADRID 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El piloto español Joan 'Nani' Roma sostiene que la baliza V-16, obligatoria desde el pasado 1 de enero para señalizar averías y accidentes en carretera, "no se ve nada" y cree que son más visibles para el resto de usuarios los cuatro intermitentes del vehículo.

Así lo ha explicado durante una entrevista en 'La Revuelta', recogida por Europa Press, donde ha afirmado que el martes, saliendo de su pueblo, vio un accidente al salir de un cruce. "Me paré a ver si estaban bien y había la baliza esa. No se veía nada. Nada", ha asegurado.

"Yo me fui del Dakar y no lo había visto con nadie", ha comentado Nani Roma, al tiempo que ha reconocido que él todavía no lleva la baliza V16 en el coche. "Tengo que ir a comprarla", ha indicado.

A juicio del piloto, "se ve mucho más los cuatro intermitentes que la baliza esa". "Sin entender mucho del tema", Nani Roma ha destacado que los triángulos de emergencia se pueden colocar antes de una curva. "Hay gente seguramente más lista que nosotros que cree que va bien", ha zanjado.