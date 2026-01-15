La NASA agradece la ayuda para traer de vuelta a la tripulación de la EEI y dice que la misión ha sido un "éxito"

Ameriza cerca de San Diego (California) la tripulación que ha vuelto de la EEI por un problema de salud de un astronauta - NASA

MADRID, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El jefe de la NASA, Jared Isaacman, ha agradecido el trabajo personalmente el trabajo de la NASA, SpaceX y de sus socios internacionales que han hecho posible el regreso de los astronautas de la misión SpaceX Crew-11, a los que la agencia espacial ha decidido traer de vuelta a la Tierra antes de lo previsto debido a un problema de salud de uno de sus miembros.

Así se ha expresado en una rueda de prensa este jueves después del amerizaje de los tripulantes cerca de la costa de San Diego (California, EEUU) a las 09:41 hora peninsular, según ha informado la NASA a través de su perfil en 'X'. En el evento, Isaacman ha indicado que la misión que han llevado a cabo los astronautas ha sido "muy exitosa" aunque se haya tratado de la "primera vez" que la NASA ha tenido que traer de vuelta a una tripulación "poco antes de lo previsto".

"Para ser absolutamente claro, la Tripulación 11 fue una misión muy exitosa. Si bien esta fue la primera vez que tuvimos que regresar a la tripulación un poco antes de lo previsto, la NASA estaba preparada. El equipo respondió con rapidez y profesionalismo, al igual que los equipos de toda la agencia, trabajando en estrecha colaboración con nuestros socios comerciales y logrando un regreso muy seguro. Precisamente por eso entrenamos y esto es la NASA en su máxima expresión", ha recalcado.

Durante su intervención, Isaacman ha confirmado que los astronautas Zena Cardman, Mike Fink, Kimya Yui y Oleg Platonov están a salvo y ha destacado que "todos los miembros de la tripulación se encuentran actualmente en el control médico de rutina posterior al amerizaje". En lo que concierne al miembro de la tripulación con un problema de salud, ha destacado que "se encuentra bien" y ha avanzado que la NASA compartirá información actualizada sobre su estado "tan pronto como sea posible".

Además, ha especificado que si bien están "muy comprometidos" con la trasparencia, la situación del astronauta con un problema de salud "implica consideraciones de privacidad médica". "Dicho esto, en la medida en que podamos compartir más información públicamente y contemos con los consentimientos necesarios, lo haremos. Diría que, casi con toda seguridad, compartiríamos información con otras agencias espaciales y proveedores espaciales comerciales", han destacado.

Más allá de ello, ha destacado que la tripulación "completó una serie de objetivos de misión exigentes" durante los últimos cinco meses a bordo de la EEI y que su trabajo "contribuyó a una valiosa investigación que beneficia la vida en la Tierra y promueve la exploración humana". Asimismo, ha agradecido

A su vez, ha recalcado que en su opinión las circunstancias no hubieran cambiado si la tripulación hubiera contado con un médico en la EEI y ha recordado que todos los astronautas reciben un entrenamiento "exhaustivo" para "estar preparados" para lidiar con afecciones médicas. Aún así, ha puntualizado que contar con un profesional de la salud es "útil", especialmente en misiones de mayor duración. "Estamos a días de la Luna, pero llegará el momento en que la NASA se embarque en misiones a Marte", ha resaltado.

900 HORAS HACIENDO EXPERIMENTOS EN EL ESPACIO

Por otro lado, Joel Montalbano, que ejerce como el administrador asociado adjunto de la Dirección de Misiones de Operaciones Espaciales de la NASA, ha especificado que la tripulación ha estado en el espacio durante casi 170 días y que dedicaron "poco menos" de 900 horas a 140 experimentos diferentes. Tras el amerizaje, ha especificado que el plan es trasladar a la tripulación a un centro médico cerca de la zona de San Diego donde pasarán la noche, según se decidió "hace un par de días".

A la espera de la evaluación médica de la tripulación, Montalbano espera poder traer de vuelta a los astronautas a Houston el viernes. "También nos encargamos del seguimiento posterior al vuelo. Cada tripulación tiene una serie de tareas a las que se ha comprometido. Recopilamos los datos y los usamos para aprender, lo cual nos ayuda en la exploración", ha indicado.