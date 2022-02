Navarro (DGT) avisa de "tiempos de populismos": "Podría aparecer alguien cuya oferta electoral sea retirar radares"

Descarta, por el momento, implantar la tasa 0,0 de alcohol para todos los conductores

MADRID, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El director general de Tráfico, Pere Navarro, ha avisado este miércoles de que "vienen tiempos de populismos" y ha añadido que "algún día podría aparecer alguien cuya oferta electoral sea retirar radares".

El máximo responsable de Tráfico ha participado este miércoles en el Encuentro Informativo 'Reforma de la Ley de Tráfico y Seguridad Vial', organizado por Europa Press, con la colaboración de CEPSA, un acto que ha tenido lugar en el auditorio de la Torre CEPSA en Madrid, donde ha explicado los principales cambios de la Ley de Tráfico, que entrarán en vigor el próximo 21 de marzo.

En este sentido, Pere Navarro ha aclarado que la reforma de la Ley de Tráfico castiga la tenencia de los inhibidores de radares, pero no los detectores o avisadores. Antes estaba prohibido utilizar el inhibidor de radar. "Hemos cambiado la palabra 'utilizar' por 'llevar' porque si lo llevas, lo has comprado y lo has instalado no es para pasearlo apagado", ha remarcado.

De este modo, el director general de Tráfico ha asegurado que a la DGT le "encantan" los GPS, navegadores o aplicaciones que avisan de la presencia de radares. "Cuando hay un gran cartel que pone 'Atención, velocidad controlada por radar', todo el mundo frena y lo respeta", ha dicho Navarro, quien ha recordado que no todas las cajas de radares llevan el detector, que se va moviendo, porque "el efecto es el mismo" que si lo hubiera.

"No hace falta llenarlo todo de radares", ha manifestado el director de la DGT, al tiempo que ha apostillado que en el organismo consideran que "hay algunas multas de radar que no son por exceso de velocidad, es por tonto". En 2022, según ha destacado, se contará con 26 nuevos radares y 6 drones más hasta alcanzar los 45 activos este ejercicio.

NUEVA INSTRUCCIÓN SOBRE RADARES

Navarro ha avanzado la intención de la DGT de publicar una instrucción sobre el proceso para determinar la ubicación de los radares "para evitar aquella leyenda que hay" de que se colocan "donde más multas se pueden poner". "No, se colocan donde la siniestralidad o la velocidad son factores fundamentales o de riesgo que aconsejan su instalación", ha explicado.

Respecto a los conductores profesionales como taxis o VTC, Navarro ha reconocido que para estos es "importante" el uso del navegador, pero ha descartado una mayor flexibilidad en materia de sanciones. "Pare, programa el navegador y luego se pone en marcha. Lo que no puede ser o no debería ser y es bastante habitual es ver que conforme va conduciendo, va programando el navegador. Esto supone un riesgo cierto y evidente", ha zanjado.

Finalmente, Pere Navarro ha descartado, de momento, la implantación de una tasa 0,0 de alcoholemia para todos los conductores porque "no se cumple" la actual. "Si no somos capaces de hacer cumplir la que tenemos, suena raro huir hacia delante", ha manifestado. Además, ha argumentado que ni Suecia ni Reino Unido ni Dinamarca tienen tasa 0,0. La reforma de ley de Tráfico introduce un nuevo límite de alcoholemia, 0,0, que afecta a los menores de edad.