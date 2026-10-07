Navarro (DGT) lamenta que la bajada de la tasa de alcohol haya decaído por las elecciones: "El tema estaba atado"

El director general de Tráfico, Pere Navarro, durante el acto de presentación de la campaña 'Elegir SIN alcohol volante es la caña', de Cerveceros de España.- EUROPA PRESS

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

El director general de Tráfico, Pere Navarro, ha lamentado este miércoles que la ley socialista para bajar la tasa máxima de alcohol al volante haya decaído por la disolución de las Cortes tras la convocatoria de elecciones anticipadas. "El tema estaba atado", ha afirmado.

Así lo ha expresado el jefe de la Dirección General de Tráfico (DGT) durante el acto de presentación de la campaña 'Elegir SIN alcohol volante es la caña', de Cerveceros de España, que ha tenido lugar al su sede de Madrid.

El pasado 29 de septiembre, el Pleno del Congreso de los Diputados aprobó la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Socialista que proponía la modificación del artículo 76 de la ley de Tráfico introduciendo como infracción grave "conducir con tasas de alcohol superiores a 0,1 miligramos por litro de aire espirado o 0,2 gramos por litro en sangre, hasta 0,25 miligramos por litro de aire espirado o 0,5 gramos por litro en sangre".

Sin embargo, el anuncio de la convocatoria de elecciones anticipadas para el próximo 29 de noviembre por parte del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dejado en el aire la iniciativa que Pere Navarro siempre ha defendido.

"Nosotros hemos hecho el trabajo que teníamos que hacer, que era presentarlo", ha recordado el director de Tráfico, que ha explicado que hubo una primera oportunidad en marzo en la que no salió adelante, tras el rechazo del texto en la Comisión de Interior, con competencia legislativa plena.

Ahora, según ha manifestado Pere Navarro, había una segunda ocasión de aprobar la medida en la Cámara Baja tras su toma en consideración. "El tema estaba atado, parecía que iba a salir, pero bueno se han convocado las elecciones", ha declarado.

"IMPERAN INTERESES PARTIDISTAS"

En este escenario, el director de la DGT ha señalado que en la primera ocasión la propuesta no obtuvo el apoyo necesario porque "el interés público general no está de moda" y "parece que imperan intereses partidistas o particulares o de la gente".

Para Pere Navarro, la segunda razón del rechazo a la tolerancia cero al alcohol al volante en el Congreso fue que "el lobby del alcohol, en su derecho, fue a ver a todos los grupos parlamentarios" y, a la hora de la votación, hubo que decidir entre el apoyo "al lobby del alcohol" o a las víctimas de tráfico.

"Es una decisión ética y moral y cada uno que asuma su responsabilidad. Insisto, yo creo que el trabajo está hecho y es una cuestión sólo de tiempo el que al final podamos verlo aprobado. Tiempo al tiempo", ha subrayado.

Asimismo, Pere Navarro ha recordado que las actuales tasas de alcoholemia se fijaron en 1998. "Ojo, esto quiere decir que pronto va a hacer 30 años que estamos con estos límites", ha manifestado.

El jefe de la DGT ha recordado que se realizan 9 millones de controles de alcoholemia al año en España para evitar "la sensación de impunidad" y que el consumo de alcohol sigue siendo la segunda causa de siniestros. Así, cree que el tema de la bajada de la tasa de alcohol "está sembrado" y que "cuando sea se recogerá el resultado".

Según datos de la Memoria 2025 del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses (INTCF) presentada el pasado mes de julio, un total de 290 conductores fallecidos dieron positivo por alcohol, un 2% menos que en 2024.

Además, el 20% presentaron una tasa de alcohol superior a 1,20 gramos por litro de sangre --el límite penal-- y el 11,6% una intoxicación extrema, por encima de los 2 g/l, "una tasas que inhabilitan por completo para la conducción", dijo el director del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, Jorge González, durante la presentación de la Memoria.

EL CONCUMO DE LA CERVEZA SIN

Junto a la campaña de concienciación, el presidente de Cerveceros de España, Jacobo Olaya, ha presentado los principales resultados del estudio 'Hábitos y contextos de consumo de la cerveza SIN', de la organización empresarial junto a Alpha Research, con base en 2.000 entrevistas online.

La investigación, recogida por Europa Press, revela que un 42 por ciento de los entrevistados elige cualquier momento para consumir cerveza sin alcohol en el supuesto de tener luego que conducir, porcentaje que se incrementa más en el caso de los hombres (47,9%), los encuestados entre 30-44 años (47,3%) y en la Rioja (64,5%), Murcia (54,3%) y Asturias (53,8%).

Preguntados por los planes donde se suele consumir cerveza sin, casi la mitad de consumidores señalan que siempre que tienen que conducir (47,3%). En segundo término se mencionan las escapadas o viajes (32,5%) y cuando se está en la playa o piscina (30%).

Los hombres (52,5%), aquellos entre 30-44 años (49,1%) y 45-59 años (50,8%) y los asturianos (61,5%) y riojanos (61,3%) son los que más suelen consumir cerveza sin alcohol siempre que tienen que conducir.