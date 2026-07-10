Navarro(DGT) destaca la labor de la Guardia Civil en Los Gallardos: "El tráfico lo recuperaremos, las vidas no"

El incendio en Los Gallardos - Europa Press

MADRID 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El director general de Tráfico (DGT), Pere Navarro, ha destacado el trabajo de la Guardia Civil, que ha estado "trabajando toda la noche" en Los Gallardos (Almería), donde un incendio se ha cobrado la vida de doce personas y hay ocho heridos, cuatro de ellos graves.

"El tráfico lo recuperaremos, pero las vidas humanas no las recuperaremos", ha lamentado este viernes Navarro en un encuentro con los medios de comunicación en la sede de la DGT.

El director de la DGT ha trasladado su "solidaridad y apoyo" a las víctimas del incendio y ha asegurado que "no hay ninguna carreteras principal afectada". "Son todo vías locales, el tema tiene un coste humano", ha precisado.

En este contexto, Navarro ha explicado que "está normalizado el tráfico" ya en la zona, después de que la Guardia Civil haya estado "trabajando toda la noche".

Las víctimas mortales, que según los primeros datos serían de nacionalidad extranjera, han sido encontradas atrapadas en el interior de sus coches tras intentar huir de las llamas de varios cortijos y diseminados del pueblo de Bédar por un camino alternativo al señalado por los servicios de emergencia, eligiendo una rambla que ha terminado por convertirse en una "verdadera trampa".