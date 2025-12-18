La Navidad es familiar para el 80% de los españoles y religiosa para tres de cada diez, según Funcas

Archivo - Encendido de las luces de Navidad 2024 en el centro de la ciudad, a 28 de noviembre de 2024, en Madrid (España). - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El 80% de los españoles vive las navidades como una celebración familiar, mientras que un 30% le da un sentido religioso, según se desprende de la IV Encuesta Funcas de Navidad.

Por cuarto año consecutivo, Funcas ha realizado su Encuesta de Navidad, un estudio llevado a cabo online entre el 27 de noviembre y el 10 de diciembre con una muestra de 1.201 residentes en España de 18 a 75 años.

Por un lado, muestra cómo la sociedad se aproxima a las celebraciones navideñas, qué sentido les atribuye y qué prácticas mantiene, así como el papel de factores como la familia y la religiosidad. Además, aborda la evaluación que los entrevistados hacen del año económico, tanto en el plano personal y del hogar como con relación a la economía española, con énfasis en el impacto de la inflación en las cuentas familiares.

En concreto, revela que el 80% de los encuestados declara en primer o en segundo lugar que las navidades son, ante todo, unas celebraciones de carácter familiar, con un 56% que las ve así en primer lugar. A continuación, se ven como unas fiestas de carácter comercial (53%), como un periodo de vacaciones (32%) o como unas fiestas con significado religioso (30%).

Los entrevistados que conviven con niños menores de 10 años destacan más el carácter familiar de estas fechas (92%), y lo hacen menos quienes viven solos (68%). Por su parte, el significado religioso destaca entre quienes se identifican como católicos, especialmente en los practicantes (76%).

También refleja que los residentes en España pasan en familia la cena de Nochebuena y la comida del día de Navidad. En el caso de la primera celebración, un 44% la pasará con familiares con quienes convive normalmente y un 59%, alternativa o complementariamente, con familiares con los que no convive de forma habitual. El 4% mencionan a amigos y el 1% a otras personas.

Igualmente, señala que el 2% responde que va a cenar solo o con su pareja (6%). "Este es un patrón consolidado, casi sin variaciones en los últimos cuatro años. En la comida de Navidad, la foto es casi idéntica, y tampoco ha cambiado apreciablemente en los últimos años", apunta Funcas.

Por otro lado, indica que la influencia del entorno familiar y la religiosidad se refleja también en la ilusión por la Navidad de los encuestados. El 49% afirma que las próximas fiestas le ilusionan mucho o bastante, un porcentaje que parece interrumpir, al alza, la tendencia decreciente observada en las encuestas navideñas que Funcas ha llevado a cabo desde 2022.

Asimismo, expone que la presencia de niños en el hogar parece un factor determinante de esa ilusión, puesto que el 61% de quienes viven con menores de 10 años declara estar muy o bastante ilusionado con la celebración de las navidades, frente al 46% en los hogares sin niños. También en los hogares con niños son más habituales algunas tradiciones navideñas, como la de poner el árbol (95%, frente a un 70% en los hogares sin niños) o poner el belén (37% en los hogares con niños, 28% en el resto).

En cuanto a los temas de conversación en estas fechas, un 48% considera conveniente evitar alguna cuestión, cifra que apenas ha cambiado desde 2022. Los temas que con más frecuencia se quieren evitar son política, temas familiares delicados o religión. En 2025, hasta un 87% cita la política, cifra muy similar a las de 2023 (84%) y 2022 (80%).

UN 34% CREE QUE HA SIDO UN MAL AÑO PARA LA ECONOMÍA

Los resultados de la encuesta muestran que para el 34% de los ciudadanos 2025 ha sido un mal año para la economía española, frente al 30% que lo creía en 2024, y para un 46%, regular (50% en 2024). Quienes creen que 2025 ha sido bueno son el 20%, la misma cifra que el año pasado.

Aunque el país figura entre los que más crecen en Europa, la distancia entre las cifras macro y la experiencia cotidiana se ha convertido en un tema central del debate social. La valoración de la economía resulta más negativa entre quienes viven con menores de 10 años y mejora con el nivel de ingresos y con la edad, sobre todo, a partir de los 55 años. El factor más determinante es la autoubicación ideológica. En las posiciones de izquierda abundan quienes juzgan 2025 como un buen año, al contrario de lo que ocurre en la derecha.

En la base de la peor percepción ciudadana está, muy mayoritariamente, la inflación. Un 85% de los encuestados piensa que la subida de los precios afecta mucho (31%) o bastante (54%) a la economía de su hogar. Estos señalan, sobre todo, los gastos en alimentación, que menciona un 93% (79% en primer lugar), y los gastos en suministros energéticos (luz, gas, gasolina), que cita un 74% (14% en primer lugar). Un 12% menciona el ocio y la cultura; un 9%, la ropa y el calzado; y un 7%, el transporte.

El juicio sobre 2025 es más positivo cuando se pregunta por lo personal y el hogar. Un 37% lo describe como un buen año, frente a un 14% que lo ve malo y un 49%, regular. Como cabía esperar, el nivel de ingresos mantiene una asociación clara y positiva con la valoración de la economía personal y del hogar.