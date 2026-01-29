La nieve y la lluvia afectan a un total de 94 carreteras, una de ellas en la red principal

Carreteras afectadas por nieve en Guadalajara. - RAFAEL MARTIN SOLANO/EUROPA PRESS

MADRID 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El temporal de nieve y lluvias que continúa este jueves en buena parte de España afecta esta mañana a un total de 94 carreteras, una de ellas perteneciente a la red principal.

Según la información facilitada por la Dirección General de Tráfico (DGT), recogida por Europa Press, está transitable con precaución la A-66 en Zamora, en el entorno de El Soto y las zonas más afectadas por el temporal de nieve son Aragón, Asturias, Castilla y León y la Comunidad Valenciana.

Asimismo, la lluvia provoca el corte de 40 carreteras secundarias. Andalucía es la comunidad más afectada, en concreto, la provincia de Cádiz, seguida de Castilla y León, y Extremadura. Por ello, se recomienda evitar los desplazamientos por las zonas afectadas, que los conductores se informen del estado de las carreteras antes de circular y no olviden ir equipados con cadenas o neumáticos de invierno.

También está acortada por obras de mejora la AP-7 en Barcelona, en el entorno de Martorell dirección Tarragona. Se ha establecido el desvío por la A-2.

Por otro lado, varios accidentes complican la circulación a primera hora de la mañana: En la salida de Madrid, uno por la A-2 en Torrejón de Ardoz y otro por la A-4 en Valdemoro; de entrada, otro por la A-42 en Torrejón de la Calzada.

Finalmente, en Murcia, otro accidente complica el tráfico en la MU-32 a su paso por Molina de Segura hacia la capital murciana. La DGT pide "especial precaución en estos puntos y carreteras".