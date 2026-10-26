El Niño podría elevar las temperaturas globales en 2027, sin un impacto claro en España, según Eltiempo.es

Archivo - Termómetro callejero marca 39 grados, a 22 de julio de 2026, en Murcia, Región de Murcia (España). - Kiko Asunción - Europa Press - Archivo

MADRID 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La meteoróloga de Eltiempo.es y doctora en Ciencias Físicas, Mar Gómez, ha advertido de que el episodio de El Niño podría situarse entre los más intensos registrados y dar un impulso adicional a la temperatura media del planeta en 2027. Sin embargo, ha señalado que en España no existe una relación directa que permita anticipar un invierno más cálido, lluvioso o seco como consecuencia de este fenómeno.

"A diferencia de otras regiones del planeta, donde sus efectos sobre las precipitaciones y las temperaturas están mucho mejor establecidos, en nuestro país no existe una correlación clara y directa entre este fenómeno y un determinado patrón atmosférico. Esto significa que no podemos afirmar que vayamos a tener un invierno más cálido, más lluvioso o más seco como consecuencia de El Niño", ha explicado Gómez.

Según la Organización Meteorológica Mundial (OMM), El Niño podría alcanzar "una intensidad sin precedentes hasta el punto de situarse ligeramente fuera de las escalas de seguimiento que hemos utilizado durante las últimas cuatro décadas". "Las últimas previsiones de la OMM apuntan a que podría convertirse en uno de los episodios más intensos de los que tenemos constancia, e incluso superar los registros históricos", ha advertido Gómez.

En particular, la meteoróloga señala las temperaturas del océano Pacífico ecuatorial. Los datos de la OMM contemplan anomalías de hasta 3,8°C por encima de lo habitual para el trimestre de noviembre a enero, "una cifra extraordinaria que refleja la magnitud del calentamiento oceánico asociado a este episodio".

La influencia de este fenómeno, que "podría prolongarse durante 2027", será más evidente a escala global, ya que favorece la transferencia de calor desde el océano Pacífico hacia la atmósfera. De esta manera, podría elevar la temperatura media del planeta en algunas décimas, un aumento que se sumaría al calentamiento global que ya se está experimentando.

De acuerdo con la experta, este efecto suele manifestarse con cierto retraso respecto al máximo de intensidad de El Niño. Por lo tanto, en 2027 se podría registrar un impulso adicional en las temperaturas globales. Aun así, recalca que esto no implica que necesariamente vaya a convertirse en el año más cálido registrado.

Gómez explica que El Niño es una alteración del sistema acoplado océano-atmósfera que modifica la circulación de Walker, debilita los vientos alisios y desplaza las principales regiones de convección tropical. Sus consecuencias pueden extenderse a miles de kilómetros "mediante teleconexiones atmosféricas", alterando la circulación "a gran escala y modificando los patrones de temperatura y precipitación en numerosas regiones del planeta".

Para la experta, la señal científica es "muy clara" y apunta a que se trata de un episodio de El Niño "de una intensidad extraordinaria cuyas consecuencias podrían prolongarse durante buena parte del 2027". No obstante, pide esperar a conocer la evolución del episodio y su intensidad media durante varios meses para determinar si finalmente se convierte en el más intenso.