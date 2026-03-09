Niños de Primaria dibujan a Jesús y a los misioneros como superhéroes en el concurso de Infancia Misionera

Uno de los dibujos ganadores del concurso infancia misionera, de David López Nieto (Palencia). - OMP

MADRID 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los niños de Primaria ganadores del concurso nacional de dibujo de Infancia Misionera han dibujado a Jesús y a los misioneros como "superhéroes" que "ayudan a todos" y "luchan por el bien y la justicia".

"Dibujé a Jesús como un superhéroe que nos ayuda a todos: a un niño herido, a la gente mayor, a compartir", describe Ventura Beltrán, de Lleida, ganador de la primera categoría del concurso nacional de dibujo de Infancia Misionera, la de los pequeños (de 1º a 2º de Primaria).

Beltrán tiene claro que él también puede ser misionero en su día a día siendo bueno con los demás. "De mayor quiero ser médico para seguir ayudando siempre", ha destacado.

Por su parte, la ganadora de la segunda categoría, la de los medianos, María Martín, de Ávila, cuenta que, tras ver el vídeo de Infancia Misionera de este año, le llamó la atención el niño que quería ser superhéroe y por eso lo dibujó junto a Jesús.

"Después pinté a Batman, ya que es un superhéroe que a diferencia de otros es una persona normal y no tiene superpoderes, pero lucha por el bien y la justicia de los demás", explica Martín, que va a cuarto de Primaria.

Para ella, ser misionera en el día a día es "hablar con sus amigos de Jesús y con la gente que no le conoce, compartir siempre que puede y conocerle más yendo a catequesis".

Jerome Esteban Casalderrey, de Zamora, ganador de la tercera categoría del concurso, la de los mayores (de 5º a 6º de Primaria) cuenta que en el dibujo he querido mostrar "que todos los misioneros son especiales, que ellos también tienen súper poderes". "Con nuestras manos, pies, cabeza, un corazón y la ayuda del Espíritu Santo, podemos ser buenos misioneros", añade.

Entre los ganadores de las tres categorías, también destacan los dibujos de Lidia Muela (Ciudad Real); Mateo Grande Nieto (Ávila); Miranda Mesa Ruiz (Zamora), Nayelí de la Fuente (Palencia); David López Nieto (Palencia) y Rocío Henríquez Estrada (Sevilla).

Miles de niños y niñas han participado en el concurso de este año que llevaba por lema 'Tu vida, una misión'. Los 228 mejores dibujos pasaron a la fase nacional. Esta iniciativa es una de las actividades propuestas por la Obra Pontificia de Infancia Misionera.

Otra de ellas es el campamento de verano de Infancia Misionera, que reúne cada mes de junio a un centenar de niños en el Castillo de Javier.