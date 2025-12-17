Niños de toda España repartirán tres millones y medio de estrellas para felicitar la Navidad en nombre de los misioneros

Un grupo de niños participan en la iniciativa de la Iglesia 'Sembradores de Estrellas'. - OMP

MADRID 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

Miles de niños de toda España saldrán estos días a las calles para repartir 3,5 millones de pegatinas con forma de estrella y felicitar la Navidad en nombre de los misioneros, en el marco de 'Sembradores de Estrellas', una iniciativa de Infancia Misionera --una de las Obras Misionales Pontificias (OMP)-- con más de 40 años de tradición y que busca que los niños vivan estas fiestas "unidos a Jesús y en clave misionera", con la vista puesta en la Jornada de Infancia Misionera, que la Iglesia celebra el 18 de enero.

Claudia, de 8 años y estudiante del colegio Trinidad de Córdoba cuenta que siempre participa con sus amigos. "Repartimos pegatinas de estrellas en las que ponen 'Jesús nace para todos', y así felicitamos la Navidad en nombre de los misioneros", explica.

Por la misma ciudad sale Arturo, de la parroquia San Nicolás de la Villa, que relata cómo en catequesis les dan las pegatinas y el sacerdote les envía a repartirlas por las calles. "La gente se sorprende cuando le damos las estrellas, de que se la demos gratis, sin pagar nada, porque al final lo que le damos es la felicitación de que ha nacido el Niño Dios", comenta.

Ambos aclaran el significado de la Navidad. "Estamos muy alegres porque va a nacer Jesús. Hay gente que piensa que lo más importante de la Navidad son los regalos que te traen los Reyes Magos, pero en realidad es estar con la familia, siempre estar alegres, y que Jesús nazca en nuestros corazones", defiende Claudia.

Algunos ejemplos de ciudades que han celebrado ya Sembradores de Estrellas son Barcelona, con alrededor de mil niños, Orense, con 150 participantes, Córdoba o Albacete. Desde OMP se han repartido tres millones y medio de estrellas entre las diócesis españolas, "para que el anuncio del nacimiento de Jesús llegue a todas partes".

Además de esta iniciativa, OMP ha lanzado otras propuestas como un calendario de Adviento de 'rascar y ganar', la manualidad de la hucha de compartir, un modelo misionero de carta a los Reyes Magos o el XIII Concurso nacional de dibujo de Infancia Misionera, en el que niños de 1º a 6º de Primaria pueden plasmar el lema de este año, 'Tu vida, una misión'.

Este año han cambiado los regalos para los premiados. "Qué mejor para vivir una aventura completa que tener una bicicleta", explica el responsable de Infancia Misionera en España, Fernando González. El segundo y tercer premio será un kit de aventuras, que incluye mochila, saco de dormir, esterilla y cantimplora. "Queremos sacar a los niños de las pantallas, que vivan, que descubran lo que el entorno tiene preparado para ellos", ha matizado.

Además, Infancia Misionera ha preparado un vídeo en el que un niño que quiere ser superhéroe encuentra en su tío misionero la inspiración para vivir una verdadera aventura.

La Obra Pontificia de Infancia Misionera lleva más de 170 años implicando a los niños en la misión de la Iglesia, con el lema 'Los niños ayudan a los niños'. Gracias a sus aportaciones, esta Obra Pontificia puede sostener al año 2.600 proyectos de educación, salud, protección de la vida y evangelización en los Territorios de misión, de los que se benefician más de cuatro millones de niños, según informa OMP.