Noviembre llega con lluvias en el este, mínimas propias para la época del año y máximas por encima de lo normal

Archivo - Varias personas se resguardan de la lluvia con paraguas, a 3 de septiembre de 2023, en Madrid (España). - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

MADRID, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La recta final de este mes de octubre estará marcado por la estabilidad, según la predicción del portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), Rubén del Campo. Sin embargo, la llegada de vientos húmedos procedentes del Mediterráneo a la fachada oriental peninsular y a Baleares dará lugar a precipitaciones en estas zonas. De cara al fin de semana, ya con el inicio de noviembre, estas podrán ser persistentes y dejar acumulados significativos.

Durante estos días, entre final de octubre e inicio de noviembre, las temperaturas no variarán demasiado y se mantendrán en valores superiores a los normales para esta época del año en buena parte del territorio, sobre todo las diurnas, mientras que las nocturnas serán más propias de estas fechas.

Este jueves será un día estable, con algunos bancos de niebla por la mañana en los valles del interior y ausencia de lluvias, salvo alguna precipitación débil en las costas del sureste peninsular y en Baleares. El portavoz de AEMET ha precisado que las temperaturas subirán en el extremo norte y que el Levante soplará fuerte en el Estrecho.

A partir del viernes, cambiará el patrón atmosférico, puesto que el centro del anticiclón se irá desplazando hacia las islas británicas y, desde esa posición, favorecerá la llegada de vientos húmedos procedentes del Mediterráneo. Así, el pronóstico prevé lluvias y chubascos, en general dispersos, en las costas catalana y valenciana, así como en Baleares.

En esta jornada, las mínimas subirán ligeramente y las máximas bajarán en el norte peninsular. Por zonas, se superarán los 20 °C en buena parte del centro, este y sur de la Península y en Baleares, y Sevilla podría rozar de nuevo los 30 °C.

Del Campo ha avanzado que, a partir del sábado, se reforzará la llegada de vientos húmedos procedentes del Mediterráneo, impulsados por el anticiclón situado entre las islas británicas y el norte de Europa. En este contexto, se esperan precipitaciones persistentes en el este de Cataluña, en la Comunidad Valenciana, la Región de Murcia, la provincia de Almería y también en el sur de Andalucía, así como en Baleares.

Si bien todavía hay incertidumbre, los mayores acumulados de esa jornada podrían registrarse en la Comunidad Valenciana, sobre todo en el sur de la provincia de Valencia y el norte de la de Alicante.

Estas precipitaciones podrían continuar el domingo y, en menor medida, el lunes. Además, las temperaturas bajarán ligeramente en el norte y el este de la Península. No obstante, los valores diurnos seguirán por encima de los habituales para esta época del año, sobre todo en el oeste peninsular, donde podrán situarse hasta unos 5 °C por encima de lo normal.

En lo que se refiere a Canarias, el portavoz de AEMET ha señalado que es probable que durante el resto de la semana predominen los intervalos nubosos y que se produzcan lluvias dispersas en las islas más montañosas. Estas precipitaciones podrían registrarse en forma de chubasco, sobre todo a partir de mediodía.

Además, el miércoles y el jueves habrá calima, aunque irá a menos. Durante estos días, las temperaturas no variarán demasiado: habrá mínimas de entre 20 y 22 °C y máximas de entre 25 y 27 °C en zonas costeras.