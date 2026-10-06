Una nueva resintonización de canales de TDT tendrá lugar el 5 de noviembre en plena precampaña electoral

Archivo - Una persona utiliza su mando de la televisión para buscar canales, en Madrid (España), a 7 de octubre de 2020. - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una nueva resintonización de canales de Televisión Digital Terrestre (TDT) tendrá lugar el próximo 5 de noviembre para disfrutar de las emisiones en calidad ultra alta definición (UHD) y del nuevo canal 'La Séptima', que llegan en plena precampaña para las elecciones anticipadas del domingo 29 que ha convocado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Según la resolución del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, el 5 de noviembre es la fecha a partir de la cual comenzarán las emisiones RTVE, Atresmedia y Mediaset en UHD gracias a la implantación del nuevo estándar tecnológico DVB-T2 (Digital Video Broadcasting - Terrestrial 2).

"Se trata de una innovación tecnológica que utiliza la mayoría de los países de la Unión Europea, y que permite emisiones en UHD, con mayor nitidez y calidad tanto de imagen como de sonido", ha explicado el Ministerio.

Coincidiendo con la reubicación de las cadenas televisivas en el espectro radioeléctrico echará a andar 'La Séptima', el nuevo canal de televisión en abierto, dirigido por el periodista Javier Ruiz, con una propuesta centrada en el directo, la actualidad y la producción original, con el objetivo de competir con Cuatro y laSexta.

"El 5 de noviembre no vamos a salir a tope. A tope de energía, sí, de ilusión también. Saldremos como podamos, el número de horas que podamos y con los recursos que podamos", dijo en un evento el pasado 21 de septiembre el consejero delegado, José Miguel Contreras.

En relación con el paso a la ultra alta definición, el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública ha defendido que los canales de la TDT "podrán competir mejor" con otras plataformas o servicios audiovisuales que utilizan otras redes de transmisión, como el satélite o la televisión por internet, que ya emiten en UHD.

"La tecnología DVB-T2 permite un uso más eficiente del espectro radioeléctrico y su implantación libera parte de la capacidad de uno de los múltiples digitales, dejando espacio para la emisión del nuevo canal de ámbito estatal", ha detallado Transición Digital. No obstante, la mayoría de los canales se podrán seguir viendo como hasta ahora, en alta definición (HD).

La resolución también establece que las empresas afectadas por la redistribución de canales están obligadas a informar de los cambios que les afectan a partir del próximo 5 de octubre, para que la ciudadanía conozca con antelación la necesidad de resintonizar sus televisores y puedan disfrutar de las nuevas prestaciones de la TDT.

SEGUNDA FASE

El proceso para la implantación de este nuevo estándar tecnológico está incluido en el Plan Técnico Nacional de la Televisión Digital Terrestre, aprobado en marzo de 2025. Desde la entrada en vigor del Plan, los aparatos de televisión que se comercializan en España tienen la obligación de poder sintonizar emisiones de TDT en ultra alta definición.

Los ciudadanos que no dispongan de televisores adaptados a esta tecnología seguirán recibiendo los contenidos en HD como hasta ahora. Cuando el parque de receptores de televisión digital terrestre esté suficientemente adaptado, comenzará la segunda fase de la evolución tecnológica de la TDT con la implantación de la calidad UHD en todos canales tanto de ámbito estatal como autonómico y local.