El nuevo canal de TDT llegará antes de 6 meses con programación original, producción nacional y "grandes profesionales"

Archivo - Una persona utiliza su mando de la televisión para buscar canales - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 26 May. (EUROPA PRESS) -

El nuevo canal de televisión de SIETE (acrónimo de Servicios Integrados de Entretenimiento Televisivo SL) llegará a la televisión digital terrestre (TDT) en un plazo máximo de seis meses, con programación original, producción nacional y "grandes profesionales" de la comunicación.

Así lo ha dado a conocer el consorcio Servicios Integrados de Entretenimiento Televisivo tras ser el adjudicatario de la licencia del canal que sacó a concurso el Gobierno en 2025. Así, ha avanzado que pretende crear "una plataforma de contenidos audiovisuales, de la cual esta cadena sería la primera etapa".

"Desde 1989, distintos operadores han puesto en marcha hasta 22 canales nacionales privados que han obtenido sus licencias, al igual que en esta ocasión, en los diferentes concursos públicos promovidos por todos los gobiernos que se han sucedido", ha señalado el consorcio.

En este sentido, SIETE ha explicado que la plataforma "aún no tiene nombre decidido" para la cadena y pretende "abrir un espacio a todo tipo de creadores de contenidos que puedan, conjuntamente, contribuir a la implementación de un amplio ecosistema adaptado a las nuevas ventanas que la tecnología ha abierto en los últimos años".

"El mundo digital será el territorio base desde el que se difundirán todo tipo de contenidos a través de todas las ventanas disponibles. Ninguna vía está descartada y ninguna alianza será ignorada. La apertura de miras será el vector principal que impulsará la aventura", ha asegurado la empresa administrada por Andrés Varela Entrecanales y vinculada al grupo de accionistas de Prisa agrupados en torno a Global Alconaba.

"COMPETIR POR ABRIRSE UN HUECO"

Según ha destacado SIETE, la nueva cadena de televisión "buscará competir por abrirse un hueco junto a las seis grandes cadenas nacionales dirigidas a amplias audiencias, con una rejilla compuesta por una programación original, de producción nacional, basada en la actualidad, en su sentido más amplio, y el directo".

En cuanto a los contenidos, ha manifestado que abarcarán "todas los asuntos que puedan despertar el interés de una audiencia que busque estar al día en todo momento y a la que el canal pueda servir de referencia para entender el mundo actual en todas sus facetas".

Asimismo, ha subrayado que el "elemento determinante" de la apuesta será la "presencia de grandes profesionales de la comunicación al frente cada uno de su propio espacio". "Se busca potenciar no el personalismo de sus nombres, sino la conjunción de sus diversas personalidades. La cadena no apuesta por la uniformidad generacional, estética o editorial, sino por la apertura de un espacio diverso y plural en el que cada profesional pueda desarrollar con plena independencia su propio discurso", ha explicado.

Las emisiones del canal deben arrancar por exigencia legal antes de los próximos seis meses. "A partir de mañana, se pondrá en marcha la maquinaria para alcanzar ese objetivo", ha manifestado.

Como ha indicado, "lo más complejo es completar un plan de producción que haga posible estar en el aire en tan corto espacio de tiempo". Además, ha adelantado que el primer nombre que se une al proyecto como Production Manager es Luis Morales Losada, "con una dilatada experiencia profesional en la puesta en marcha de empresas audiovisuales, tanto en el ámbito de la producción como de la difusión de contenidos".