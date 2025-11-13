Los nuevos planes de reducción de emisiones apenas contribuyen a reducir el cambio climático, según CAT

MADRID, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los nuevos planes de reducción de emisiones que todos los países signatarios del Acuerdo de París tienen que presentar con motivo de la celebración de la Cumbre del Clima (COP30) en Belém (Brasil) apenas suponen ayudan a conseguir que el calentamiento global se mantenga por debajo del 1,5ºC para 2100. De hecho, las proyecciones los mantienen en 2,6ºC.

Esta es la principal conclusión a la que llega la nueva actualización global del Climate Action Tracker (CAT), que la organización ha presentado este jueves en Belém (Brasil), en el marco de la COP30. En la investigación, detalla que casi ninguno de los 40 gobiernos que ha analizado ha actualizado su objetivo de reducción de emisiones para 2030 ni ha establecido en los de 2035 el tipo de medidas que cambiarían las perspectivas de calentamiento global.

Si bien CAT ha registrado un ligero descenso entre las perspectivas de cambio climático de 2,7ºC para 2100 a 2,6ºC, la organización incide en que esto se ha debido en gran medida a una actualización meteodológica que ha llevado a cabo para extender y reflejar mejor las trayectorias de emisiones de China hasta 2100 y no en una acción política "nueva y sustancial".

De hecho, CAT ha indicado que el escenario de 'compromisos y objetivos' ha empeorado ligeramente y ha pasado de 2,1ºC a 2,2ºC de calentamiento global para 2100 "en gran medida debido a la retirada de Estados Unidos (EEUU) del Acuerdo de París. Este escenario incluye las NDC de 2030 y 2035, así como los objetivos de cero emisiones netas presentados en el marco del Acuerdo de París.

Por último, hace mención a su escenario más "optimista". En él, el cambio climático se mantendría en 1,9ºC a pesar de que se aplicaran al completo los objetivos anunciados. En este marco, CAT ha advertido de que las emisiones se han mantenido en los mismos niveles desde 2020 o incluso han aumentado como resultado de las actividades que siguen utilizando combustibles fósiles y de la infraestructura adicional permitida por gobiernos que han seguido ignorando las advertencias cada vez más urgentes.

Por esta parte, ha avisado de que cuanto más espere el mundo para actuar, mayor será la "brecha de objetivos". "De 2030 a 2035, se prevé que la brecha entre los objetivos climáticos y la trayectoria hacia 1,5 °C aumente en dos mil millones de toneladas, pasando de 29 GtCO2e en 2030 a 31 GtCO2e en 2035", ha advertido.