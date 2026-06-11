El 'número 2' de Tolón ve en la educación científica "el antídoto contra la manipulación que acecha" al alumnado

El secretario de Estado de Educación, Abelardo de la Rosa - MINISTERIO DE EDUCACIÓN

MADRID, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado de Educación, Abelardo de la Rosa, ha defendido que las aulas "deben ser ámbitos para el conocimiento de la verdad y el desarrollo del espíritu crítico".

"La educación científica es el mejor antídoto contra los intentos de desinformación y manipulación que acechan a nuestro alumnado", ha señalado el 'número 2' de la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, durante su intervención en la inauguración de las IX Jornadas Científicas 'El CSIC en la Escuela', que se celebran esta semana en Madrid.

De la Rosa ha asegurado que la educación científica "es una prioridad estratégica, democrática y social", y que es necesario formar a ciudadanos "capaces de comprender información científica, valorar evidencias y participar de manera crítica e informada en los debates públicos".

Estas jornadas, que reúnen a docentes de educación Infantil y Primaria, responsables de formación del profesorado e investigadores del CSIC, tienen como objetivo compartir los resultados obtenidos del programa 'El CSIC en la Escuela', que lleva tres décadas acercando la investigación científica a las aulas y promoviendo formas de enseñanza basadas en la curiosidad, la observación, la experimentación y el pensamiento crítico.

El secretario de Estado considera que este programa, que constituye uno de los mejores ejemplos de colaboración entre el sistema educativo y el sistema público de investigación, resulta especialmente relevante en el contexto actual, dado que "las sociedades contemporáneas afrontan desafíos de enorme complejidad relacionados con la transformación tecnológica, la inteligencia artificial, la sostenibilidad ambiental, la salud pública o la transición energética".

En este sentido, se ha referido a la LOMLOE, que sitúa como claves las competencias matemática, científica, tecnológica y la ingeniería (STEM), "no solo como un conjunto de conocimientos, sino como una forma de comprender el mundo, formular preguntas, analizar evidencias y adoptar decisiones fundamentadas".

De la Rosa ha defendido que la ciencia "debe estar presente en todas las escuelas y al alcance de todo el alumnado, con independencia de su origen social, territorial o cultural", y ha resaltado que uno de los aspectos más valiosos del programa es su contribución a la equidad.

"Las aulas deben ser ámbitos para el conocimiento de la verdad y el desarrollo del espíritu crítico y, en este sentido, la educación científica es el mejor antídoto contra los intentos de desinformación y manipulación que acechan a nuestro alumnado", ha añadido.

Además, ha defendido que es fundamental seguir avanzando en la reducción de las brechas de género que todavía persisten en determinadas disciplinas científicas y tecnológicas. "Programas como este permiten ofrecer referentes, despertar vocaciones y transmitir la idea de que la ciencia es un espacio abierto para todos y todas", ha sostenido.

La colaboración entre el Ministerio y el CSIC se vio reforzada mediante el convenio suscrito en diciembre de 2025 por el que el Ministerio aportó 115.000 euros para el año 2026. Dicho convenio formaliza una alianza estratégica orientada a la formación del profesorado, la elaboración de materiales didácticos y la extensión territorial del programa.