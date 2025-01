Obispo cree que los abusos han afectado a las vocaciones: "Si se pone en evidencia un delito, afecta a la credibilidad"

El Congreso de Vocaciones tendrá lugar del 7 al 9 de febrero del 2025 en el pabellón Madrid-Arena

El obispo de León y presidente de la Comisión para la Vida Consagrada de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Ángel de las Heras, ha señalado que los casos de abusos sexuales en la Iglesia han afectado a las vocaciones ya que han dañado la "credibilidad" de la institución.

"Sí, creo que ha afectado, lógicamente, cuando se pone en evidencia el fallo, un pecado y un delito, como es el de los abusos, eso afecta a la credibilidad de una institución. Sin embargo, yo creo que ahora ya hemos dicho lo que teníamos que hacer, ya creo que estamos dando los pasos que debemos dar y construir una realidad distinta con la atención y el cuidado y la reparación de todas las víctimas, una reparación integral", ha señalado De las Heras en una entrevista concedida a Europa Press.

A dos semanas de la celebración del Congreso de Vocaciones, que tendrá lugar del 7 al 9 de febrero del 2025 en el pabellón Madrid-Arena, Luis Ángel De las Heras ha precisado que hay mucha variedad de vocaciones y ha advertido de que, lo primero que hace falta son "vocaciones para cristianos".

"Sí que necesitamos vocaciones para cristianos, eso es lo primero, y por lo tanto, pues la invitación al encuentro con Jesucristo, porque tampoco se trata de tener vocaciones para aumentar los números de la Iglesia, ese no es el objetivo, para nada. Pero sí que transmitir que el mensaje cristiano es un mensaje que da sentido a la vida", ha explicado.

Así, ha aclarado que cuando se habla de vocaciones no es solo ir "a un convento de clausura". "Hay vocaciones al matrimonio, a la familia, al diaconado permanente, al presbiterado, a la vida consagrada, como religiosos, como religiosas, como contemplativas, como vida activa, en fin, hay una variedad muy grande", ha destacado.

En todo caso, ha advertido de que la vocación "no es una especie de elección, como si esto fuera un escaparate donde uno puedo elegir, sino que es una llamada que Dios hace".

Además, ha asegurado que "en cualquiera de las vocaciones", se puede hacer "una contribución grande para transformar este mundo en un mundo mejor" y, en este sentido, ha indicado que desde la Iglesia se pueden defender muchas causas como la ayuda a los más pobres, la ecología o la lucha contra las injusticias.

COMPROMETIDOS CON LA ECOLOGÍA O LA AYUDA A LOS POBRES

"Hay muchos jóvenes comprometidos con la ecología, en nuestros tiempos, y desde luego con la ayuda de los más pobres, con dar la cara por los más necesitados, defender a las personas que son víctimas de cualquier violencia, de cualquier injusticia. Yo creo que esa inquietud está ahí, y también hay jóvenes que optan por la fe, por la pertenencia de la Iglesia", ha insistido.

En cuanto a las vocaciones a la vida consagrada, el obispo de León ha destacado su incremento en países lejanos que también "engrosan las filas de las congregaciones" en España.

"Las vocaciones en el mundo, en la vida consagrada, pues sí que han crecido, y han crecido en lugares a veces muy lejanos a nosotros, pero que van a engrosar las filas de congregaciones que están en nuestro país", ha puntualizado. Por ejemplo, ha citado el caso de Vietnam o Indonesia, donde se registran muchas vocaciones.

Dentro de España, el prelado ha apuntado que hay diferencias entre los pueblos y las ciudades. "En el mundo rural cada vez hay menos población joven, por lo tanto, es el ámbito donde suele haber menos vocaciones", ha indicado.

"LA FELICIDAD NO ESTÁ EN LA SOCIEDAD DE CONSUMO"

Sobre la influencia de las familias a la hora de despertar vocaciones, De las Heras ha reconocido que "las familias, también las cristianas" quieren que sus "hijos vivan lo mejor posible, tengan un buen empleo, unas condiciones de vida lo más altas posibles y eso a veces choca con los planteamientos vocacionales de entrega a los demás", pero ha advertido a las familias de que la felicidad no la dan "los bienes materiales".

"El Congreso de vocaciones también nos tiene que ayudar a plantear a toda la Iglesia, a todos los cristianos, a todo el pueblo de Dios, que la felicidad no está en la sociedad de consumo, ni siquiera a veces en el bienestar, que es muy justo y saludable, sino que está precisamente en darse, en mirar por los demás, en ayudar a los demás, y eso se hace a través de un planteamiento de una vocación", ha añadido.

De las Heras también ha destacado la "importante fuerza" que suponen las mujeres dentro de la Iglesia que superan en número a los hombres. "Hay que escuchar, hay que hacer lo posible por avanzar y dar responsabilidad a las mujeres en la Iglesia, como está haciendo el Papa Francisco", ha concretado.

COMUNIÓN A UNA PAREJA HOMOSEXUAL: "NO ES UN TEMA DE DISCRIMINACIÓN"

Preguntado por la negativa de un párroco de Segovia a dar la comunión a una pareja homosexual, el obispo de León considera que "no es un tema de discriminación" aunque también ha dicho que "no hay que señalar a nadie".

"Yo reitero que no es un tema de discriminación por la orientación sexual", ha aclarado, al tiempo que ha precisado que "es algo que afecta a todos los cristianos" y que tiene que ver con la determinada manera de vivir a la que invita la Iglesia. "Eso lo tiene que hacer cada uno también por su propia conciencia", ha señalado.

En todo caso, considera "llamativo que sea público el decir que unas personas no pueden acercarse". "Eso puede parecer un señalamiento, pero no debe ser, no hay que señalar a nadie", ha añadido. También ha apostado por ir haciendo desde la Iglesia "un camino" con estas personas "que quieren participar".

Respecto a las terapias de conversión, De las Heras ha asegurado que desde la Iglesia ya se ha mostrado el rechazo a las mismas. "Nosotros no queremos las terapias de conversión y, desde luego, pues no estamos por ellas", ha puntualizado, remarcando que "la única conversión" que deben proponer es "ser un poco más como Jesús de Nazaret".

A TRUMP: "LOS MIGRANTES NO VAN CAPRICHOSAMENTE A EE.UU."

En cuanto al discurso del nuevo presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, sobre los migrantes, el obispo de León se ha posicionado en la línea de los obispos estadounidenses que han pedido misericordia a Trump con los migrantes y ha defendido una "acogida digna" a estas personas que "no han venido caprichosamente" a EE.UU. o a otros países.

"Busquemos integración, es decir, que sea una acogida racional, evidentemente, y digna para esas personas que, como siempre se repite no han venido caprichosamente a nuestros países, no van caprichosamente a EE.UU., sino que, desgraciadamente, no pueden quedarse en los lugares donde han nacido y van buscando un futuro un poquito más digno, un poco mejor", ha enfatizado.

Sobre la proposición de ley que ha registrado el PSOE para eliminar el delito de ofensas a los sentimientos religiosos, De las Heras considera que este delito "no debería desaparecer" mientras siga habiendo personas que no respetan a los demás.

"La libertad de expresión siempre tiene en cuenta el respeto a los demás, un mínimo respeto. El problema es que si no somos capaces de ese respeto, pues a veces tiene que haber normas de la sociedad para que guardemos un respeto. Si van a eliminar el delito, que me aseguren que hay una educación del respeto", ha subrayado.