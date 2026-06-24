Los obispos agradecen a los españoles, las Cortes Generales, Casa Real y administraciones su acogida al Papa

El Papa León XIV llega en papamóvil para presidir la celebración de la Santa Misa multitudinaria, a 12 de junio de 2026, en Santa Cruz de Tenerife, Islas Canarias (España). - Alejandro J. Rosa/ACFI - Europa Press

MADRID, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los obispos españoles han publicado este miércoles una carta para agradecer a los españoles, a las administraciones públicas, a la Casa Real y a las Cortes Generales su acogida al Papa León XIV durante su viaje a España, que tuvo lugar del 6 al 12 de junio.

"Dirigirnos al pueblo de Dios y, a través de la comunidad cristiana, a toda la sociedad española para dar las gracias a todos por vuestra participación entusiasta en el viaje apostólico de León XIV a España", subrayan los prelados en la misiva firmada por la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española.

En concreto, destacan el "entusiasmo y paciencia, la alegría y testimonio de fe" de los católicos y agradecen a "tantas" familias que han "presentado" a sus "hijos recién nacidos para recibir la bendición del Papa", así como la "comprensión" ante las "inevitables molestias" de la logística del viaje.

También muestran su agradecimiento a la Casa Real, a las Cortes Generales, a todas las Administraciones públicas y a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado por "su extraordinaria colaboración", y a los sacerdotes, a los medios de comunicación, a los equipos de trabajo y al voluntariado.

"Os aseguramos nuestro compromiso para acompañar todo lo que el Papa ha sembrado en estos días. Os animamos a leer los discursos, a compartirlos y ponerlos en práctica. El viaje en sí mismo ya ha merecido la pena, nos ha hecho alzar la mirada y contemplar la Cruz gloriosa de Jesucristo, fuente de alegría y consuelo", subrayan.

Así lo indican en la carta, que ha leído el secretario general de la CEE este miércoles durante la rueda de prensa posterior a la reunión de la Comisión Permanente, que se ha celebrado este lunes y martes en la sede de la CEE, en Madrid.

García Magán ha explicado que desde las comisiones episcopales han acordado realizar una lectura sosegada de los discursos del Papa León XIV durante el viaje a España para aplicarlos en distintos ámbitos como "la catequesis, o los laicos, familia y vida".

Preguntado por si consideran que el discurso del Pontífice ante el Congreso de los Diputados ha servido de algo teniendo en cuenta cómo se ha desarrollado el debate este miércoles en la Cámara Baja, el secretario general de la CEE ha precisado que "así es la condición humana". "Hoy podemos tener una buena conversación con un familiar o un amigo y eso no es óbice para mañana tener un pequeño rifirrafe", ha puntualizado.

Por otro lado, sobre las palabras del Papa en relación a la "plaga" de abusos, el portavoz de los obispos ha destacado que el discurso de León XIV en la sede de la Conferencia Episcopal fue "rico y poliédrico" y ha defendido que la "escucha, verdad, justicia, reparación y prevención" de las víctimas "son las líneas de trabajo" que están llevando a cabo en la Iglesia española.

Sobre la celebración de un acto público de reparación a las víctimas de abusos en el ámbito eclesial, ha señalado que "en este momento no está encima de la mesa para un plazo inmediato" pero ha apuntado que se "reflexionará" sobre ello y "no se excluye".