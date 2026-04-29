Los obispos animan a los padres a apuntar a sus hijos a clase de Religión: "Y tú, ¿se lo preguntarías a la IA?"

Cartel de la campaña de la CEE 'Son tantas las razones... Apúntale a Reli'. - CEE

MADRID 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Comisión para la Educación y Cultura de la Conferencia Episcopal Española (CEE) ha lanzado su nueva camapaña 'Son tantas las razones... apúntale a Reli', con la que animan a los padres a matricular a sus hijos en esta materia de cara al próximo curso 2026-2027 y defienden la "libertad para elegir".

Bajo el lema 'Y tú, ¿se lo preguntarías a la IA?', la campaña se apoya en una pieza visual en la que una pareja plantea a una supuesta inteligencia artificial sus dudas sobre si deberían apuntar a su hijo a esta clase optativa.

La Conferencia Episcopal ha asegurado que con esta camapaña busca "dar respuestas a una generación de padres que condicionados por las tendencias sociales, pueden tomar decisiones basadas en 'la practicidad' y no en 'la profundidad'".

Según señalan, ante la aparente "falta de valor" de la asignatura de Religión, el mensaje del vídeo y la página web creada exclusivamente para la campaña, "ayuda a redescubrir el valor pedagógico y personal de esta asignatura y despeja dudas sobre su contribución al desarrollo ético y humano de los alumnos en un mundo cada vez más automatizado".

Entre otras razones par apuntar a los hijos a Religión, el vídeo destaca que la asignatura "permite conocer la dimensión espiritual del ser humano y ayuda a comprender otras culturas para convivir mejor". Además, asegura que "abre" al niño "a otras perspectivas y fomenta en él preguntas y un pensamiento crítico que le hará más libre". "Es como un mapa para entender el mundo, no solo una creencia", subraya.