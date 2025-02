Los obispos apelan a jóvenes que no quieren casarse y a parejas de 50 años en crisis: "El divorcio está muy normalizado"

MADRID 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Conferencia Episcopal Española (CEE) ha lanzado la campaña 'Matrimonio es más' para proponer el matrimonio católico como "proyecto común de estabilidad entre un hombre y una mujer, abierto a la vida", ante dos "preocupaciones", la "disminución" del número de parejas que desean casarse y el "aumento de divorcios".

Así, los obispos vuelven a celebrar, por cuarto año consecutivo, la Semana del Matrimonio en torno a San Valentín, del 14 al 21 de febrero, según han explicado este miércoles en una rueda de prensa en Madrid.

En la presentación, han intervenido el director de la Subcomisión Episcopal para la Familia y la Defensa de la Vida, Miguel Garrigós, y la estudiante universitaria Carlota Mariño Esteban, en representación del equipo de creativos, que en esta ocasión han sido alumnos de la Universidad Pontificia de Salamanca.

Garrigós ha señalado que se trata de una "campaña propositiva" que "busca mostrar la belleza del matrimonio" y que no va "contra nadie". En concreto, se dirige a dos públicos, el de los jóvenes de entre 25 y 40 años que se plantean tener una relación estable y el de las parejas "de 45 a 55 años" que están pensando en poner fin a su relación.

Según han informa, la CEE no dispone de datos sobre el número de matrimonios canónicos que acaban en separación o divorcio. Si bien, según un reciente estudio realizado por el Observatorio Demográfico de CEU-CEFAS, algo más de la mitad de los matrimonios en España acaba en ruptura.

"Teníamos dos preocupaciones: la disminución del número de personas que deciden contraer matrimonio --estudios recientes nos hablan de que una inmensa mayoría de los jóvenes no tienen en su horizonte vital formar una familia, el matrimonio--, y otra preocupación, el aumento de los divorcios. Esta realidad del divorcio está muy normalizada en la sociedad", ha indicado Garrigós.

En este sentido, el director de la Subcomisión Episcopal para la Familia y la Defensa de la Vida ha precisado que "el divorcio es un fracaso" pero ha pedido "no trivializar" al analizar las causas del mismo, ya que "hay muchos factores".

NO TRIVIALIZAR SOBRE LAS CAUSAS

"A veces se podría trivializar, yo he escuchado este pensamiento: 'Ahora la gente no aguanta nada, se divorcian por nada'. Yo creo que el estar cerca del dolor de las personas te hace ser muy respetuoso y no lanzar 'es que no se ha intentado'. Esto no es verdad", ha subrayado Garrigós, que acompaña a personas en esta situación.

Frente a esto, ha propuesto seguir la estela marcada por el Papa Francisco y "acompañar" desde la Iglesia "a los matrimonios en crisis" y también "cuando se ha producido esta ruptura".

Asimismo, con esta campaña los obispos quieren proponer "los valores del matrimonio cristiano: felicidad, amor, entrega, realización personal, el proyecto común de estabilidad entre un hombre y una mujer, y abierto a la vida".

En cuanto a la campaña de este año, que lleva por lema 'Llena su corazón, hazlo latir', una de sus creadoras, la estudiante Carlota Mariño Esteban ha explicado que "el eje es el latido de un corazón" que se utiliza como "metáfora visual y emocional" para representar, según se llena o se vacía, los momentos clave de la vida.

Los protagonistas del 'spot', que se ha diseñado a modo de dibujo en blanco y negro --salvo el corazón rojo--, son Edu y Mónica, dos personajes de animación que cobran vida al final de la historia, que comienza con su enamoramiento y llega hasta el momento actual, pasando por las dificultades que han atravesado y los momentos de felicidad.

La historia de Edu y Mónica se narra en tres vídeos, el primero sobre cómo comenzó la historia, "porque, a veces, las conexiones más especiales ocurren cuando menos las esperas"; el segundo, sobre la declaración y el compromiso, y el tercero, sobre el matrimonio y la vida compartida. El objetivo, según la CEE es descubrir "que la verdadera receta no son los momentos perfectos, sino los momentos compartidos".