Los obispos apoyan el derecho a manifestarse de acampados en Sol por la vivienda pero "con exclusión de la violencia"

El secretario general de Conferencia Episcopal Española, Francisco César García Magán, durante una rueda de prensa, en la sede de la CEE, a 1 de octubre de 2026, en Madrid. - Gabriel Luengas - Europa Press

MADRID 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Francisco César García Magán, ha apoyado el derecho a manifestarse de las personas que permanecen acampadas en la Puerta del Sol de Madrid para protestar por el problema de la vivienda tras el desahucio de Maricarmen, pero ha pedido "conjugar" este derecho con el de los vecinos y siempre sin "violencia" ya que, según ha denunciado, ha visto "algunos episodios".

"Nosotros ni animamos ni desanimamos porque cada uno sabrá en conciencia lo que tiene que hacer. Ahora, yo sí digo que está muy bien, el derecho de manifestación es un derecho democrático reconocido en nuestra Constitución, pero digo que todos los derechos tienen que conjugarse con otros derechos. Y que por supuesto, toda violencia, venga donde venga, hay que excluirla, porque cuando uno utiliza la violencia para defender sus posturas, ha perdido la razón de esas posturas", ha indicado García Magán, este jueves, en la rueda de prensa posterior a la reunión de la Comisión Permanente de la CEE.

El secretario general de la Conferencia Episcopal ha denunciado que ha visto por Internet "algún episodio violento" en la acampada de Sol, en concreto, contra "algún periodista". "Yo he visto que ha sufrido una agresión, que le han destrozado la cámara, que creo que es una cosa bastante valiosa, que no es que valga un euro, o sea que algún episodio yo lo he visto y eso está por las redes", ha asegurado.

Así, ha insistido en que hay que "conjugar" los derechos de los acampados con "los derechos de los vecinos, los derechos de los comerciantes y sobre todo, sobre todo, sobre todo, con la exclusión de la violencia".

Al mismo tiempo, García Magán ha afirmado que comparten la "preocupación" por los decretos aprobados por el Gobierno, que se votarán este viernes en el Congreso, en el sentido de "no hacer una solución puntual, de parche" sino tener "altura de miras" y "hacer una reflexión general de una política de viviendas, de la que adolece este país".

"Constatamos todos la falta de vivienda, se hacen promesas sobre nuevas viviendas, pero luego eso no se lleva a cabo, y eso requiere, yo creo, un pacto de Estado de todas las fuerzas políticas", ha insistido.

Además, ha puntualizado que no es solo "el caso del desahucio de doña Maricarmen" que, en todo caso, ha calificado de "lamentable", sino que "hay cantidad de desahucios en otras comunidades autónomas".