Obispos critican el pacto de PSOE y Sumar para despenalizar la "burla" a los sentimientos religiosos

Archivo - El secretario general de la CEE, Monseñor Francisco César García Magán, informa en rueda de prensa de los trabajos de la Asamblea Plenaria que se ha celebrado en Madrid del 20 al 24 de abril, en la sede Conferencia Episcopal Española, en Madrid - Isa Saiz - Europa Press - Archivo

MADRID 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los obispos españoles han criticado el acuerdo al que han llegado PSOE y Sumar para eliminar el delito de ofensa a los sentimientos religiosos o la injuria a la Coronal, al tiempo que les ha llamado la atención que no se incluya el "enaltecimiento del terrorismo".

"PSOE y Sumar han pactado para limitar los delitos de injurias a los sentimientos religiosos y también a la Corona. Llama la atención que, por ejemplo, se salva, no está incluido en ello el enaltecimiento del terrorismo", ha valorado el secretario general de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Francisco César García Magán, este miércoles, en la rueda de prensa posterior a la reunión de la comisión permanente, que se ha celebrado este lunes y martes en Madrid.

A su juicio, "resulta un poco raro" que en una "democracia madura" se "quite la protección jurídica a las altas instituciones del Estado, como es la jefatura del Estado, o a algo tan importante y que está en el núcleo de los derechos fundamentales de la persona como la libertad religiosa y sus creencias y que por otra parte haya otras cuestiones que se permitan".

El secretario general de la CEE ha precisado que "una cosa es el humor y la parodia" y otra la "burla" contra los sentimientos religiosos y ha dicho sentirse personalmente ofendido por "actos" como el de la humorista Lalachus durante las campanadas cuando mostró una estampita con una vaquilla.

"Eso va en detrimento de una sana convivencia en una sociedad plural y democrática", ha insistido.

Además, ha asegurado que "el porcentaje más alto" de delitos de odio en España --según el primer informe de la Oficina de recepción de denuncias de delitos de odio y ofensas por motivos religiosos, que aún no han dado a conocer públicamente-- es "contra el catolicismo" y ha afirmado que "sería deseable que el cuidado, la delicadeza que se tiene para otros monoteísmos se tuviera también para la Iglesia católica".

Así se ha pronunciado al ser preguntado por el acuerdo de PSOE y Sumar para desbloquear la tramitación de la reforma del Código Penal para suprimir los denominados delitos de opinión, como las injurias a la Corona, las ofensas a los sentimientos religiosos y los ultrajes a los símbolos nacionales. Fue la primera iniciativa que el grupo plurinacional llevó al Pleno en esta legislatura y desde entonces, diciembre de 2023, estaba 'congelada' en la Comisión de Justicia.

Al tratarse de una reforma del Código Penal, que es una ley orgánica, se requerirá la mayoría absoluta del Pleno para su aprobación.

En julio de 2024, Sumar y el PSOE ya anunciaron un pacto para suprimir los citados delitos de opinión. La iniciativa de Sumar planteaba también suprimir el delito de enaltecimiento del terrorismo, pero el PSOE se ha negado.