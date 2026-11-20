Archivo - El secretario general de la CEE, Monseñor Francisco César García Magán. - Isa Saiz - Europa Press - Archivo

MADRID 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los obispos españoles han animado a "votar en conciencia" desde "el reconocimiento de la dignidad inviolable de la persona y la promoción del bien común" y han invitado a releer el discurso pronunciado por el Papa León XIV en el Congreso de los Diputados el pasado 8 de junio, durante su viaje a España para "formar un criterio moral" de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre.

"Ante las próximas elecciones generales que se celebrarán en España el día 29 los obispos españoles reunidos en Asamblea Plenaria queremos recordar el deber de votar en conciencia desde el reconocimiento de la dignidad inviolable de la persona y la promoción del bien común, 'forma social de la dignidad humana'", se lee en el texto aprobado por los obispos españoles "prácticamente por unanimidad", según ha explicado el secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Francisco César García Magán, este viernes, en la rueda de prensa posterior a la asamblea.

Además, en la nota, los prelados explican que para "iluminar esta decisión", no han considerado necesario elaborar "una declaración propia" sino remitirse al "extraordinario" discurso pronunciado por el Papa León XIV ante las Cortes Generales, durante su visita a España, el pasado mes de junio.

De esta forma, los obispos animan a "leer o releer" este discurso "para formar un criterio moral conforme a la Doctrina Social de la Iglesia" que "fundamente y ayude a discernir la importante decisión que supone el ejercicio del derecho al voto".