Los obispos españoles apoyan una ILP que pide una ley contra el maltrato a los mayores

MADRID 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Subcomisión Episcopal para la Familia y Defensa de la Vida de la Conferencia Episcopal Española (CEE), ha expresado su apoyo a la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) promovida por la Asociación para el bienestar de la tercera edad para la aprobación de una Ley de Protección Integral contra el Maltrato a las Personas Mayores, "como instrumento fundamental para prevenir, detectar, sancionar y erradicar estas conductas, así como para garantizar la asistencia y reparación a las víctimas".

"El maltrato a las personas mayores, en cualquiera de sus manifestaciones físicas, psicológicas, negligencia o abandono, constituye una grave vulneración de los derechos humanos y un atentado contra la dignidad de quienes han contribuido, a lo largo de su vida, al desarrollo de nuestro país", destacan los obispos en un comunicado difundido este miércoles.

En la nota, consultada por Europa Press, la Subcomisión Episcopal reconoce "la urgencia y necesidad de una legislación específica y eficaz que proteja de manera integral a las personas mayores frente a cualquier forma de maltrato".

Además, los obispos subrayan que dicha ley debe "posibilitar, llegado el caso de una enfermedad terminal e irreversible, el acceso de todas las personas mayores a los cuidados paliativos".

Los prelados solicitan a las instituciones competentes, tanto a nivel autonómico como estatal, "la tramitación urgente" de esta iniciativa legislativa, así como la dotación de recursos suficientes para su efectiva aplicación.

Asimismo, se comprometen a "promover campañas de sensibilización y formación dirigidas a la ciudadanía, profesionales y entidades, con el objetivo de visibilizar esta problemática y fomentar una cultura de respeto, buen trato y protección hacia las personas mayores".