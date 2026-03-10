Los obispos españoles, profundamente preocupados por "la tendencia a elevar el aborto a la categoría de derecho"

Archivo - La cruz pectoral de un obispo. - Matias Chiofalo - Europa Press - Archivo

MADRID 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los obispos españoles han mostrado su "profunda preocupación" por "la tendencia a elevar el aborto a la categoría de 'derecho'" --ante el anteproyecto de reforma constitucional del Gobierno para incorporar de forma expresa el derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo en el artículo 43 de la Constitución--, y han pedido una "alianza social" a favor de la natalidad para que "ninguna mujer" tenga que interrumpir su embarazo por falta de recursos.

"Nos preocupa profundamente la tendencia a elevar el aborto a la categoría de 'derecho', incluso con rango constitucional o en cartas de derechos fundamentales. El aborto nunca puede constituir un derecho, ya que no existe el derecho a eliminar una vida humana", han subrayado.

Así lo indican en un mensaje, redactado por la Subcomisión Episcopal para la Familia y la Defensa de la Vida, presidida por el obispo de Canarias, José Mazuelos Pérez, con motivo de la Jornada por la Vida, que la Iglesia celebra el 25 de marzo bajo el lema 'La vida, un don inviolable'.

Según señalan los obispos, "la defensa de la vida no es solo una cuestión de fe, sino una exigencia de la recta razón y de la ciencia" ya que "la biología defiende unánimemente que, desde el momento de la fecundación, existe un organismo humano vivo e independiente, con un patrimonio genético propio, un desarrollo embrionario autónomo, ordenado y coordinado".

Asimismo, citan "manuales de embriología" para asegurar que "el cigoto no es un 'proyecto de hombre'" sino "un individuo real de la especie humana y que posee un 'yo ontológico' desde su concepción". "Esta es una verdad que la ciencia --a través del ADN, el genoma y la ecografía-- nos muestra con claridad: el embrión es una persona distinta de sus padres, con una unidad organizada por su propio programa genético", afirman.

En este sentido, apuntan que "incluso pensadores que defienden el aborto han de reconocer, por honestidad intelectual, que, desde los primeros momentos de su existencia, el embrión es un ser humano".

Por ello, aseveran que "el aborto es objetivamente inmoral, pues supone poner fin a la vida de un individuo" de la especie humana, "negando la igualdad radical de derechos que debe fundamentar cualquier humanismo verdadero".

A su vez, los prelados denuncian que la sociedad padece "una grave 'paradoja biopolítica'" pues, tal y como señaló el presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüello, en el discurso inaugural de la última Asamblea Plenaria, "es posible que un grupo de médicos esté decidido a salvar a un bebé de cinco meses y medio de gestación, mientras que otro grupo de médicos mata deliberadamente a un bebé de la misma edad en la habitación de al lado".

Del mismo modo, lamentó que la legislación permite "castigar con una multa de 15.000 euros y hasta dos años de cárcel si se destruye un huevo de águila pero da todo el derecho a matar a un hijo con síndrome de Down hasta el final del embarazo".

MATERNIDAD FRUSTRADA POR LA PRECARIEDAD

Por otro lado, los obispos advierten de que "muchas mujeres" ven "su maternidad frustrada" por "barreras estructurales" como "la precariedad laboral, la dificultad de acceso a la vivienda y la debilidad de las políticas públicas de apoyo a la familia" y, en este sentido, proponen una "alianza social" por la natalidad.

"Desde la Conferencia Episcopal Española queremos promover una alianza social para la esperanza a favor de la natalidad, que sirva, por una parte, para construir juntos las condiciones necesarias para que nuestros jóvenes puedan plantearse formar una familia abierta a la vida y, por otra, para que ninguna mujer tenga que recurrir al aborto por sentirse sola o sin recursos", sugieren.

Además, invitan a los ciudadanos a que sean "'enamorados' de la vida y no simplemente 'acostumbrados' a una cultura del descarte" y agradecen las iniciativas, llevadas a cabo "por organizaciones no gubernamentales y por personas concretas, que acogen, acompañan y ayudan de manera integral a las mujeres embarazadas que tienen problemas".

"El aborto no es una conquista, sino un fracaso personal y social. Soñamos con el día en que las futuras generaciones miren hacia atrás y les cueste creer que se sacrificaran millones de vidas en nombre de la libertad", concluyen.