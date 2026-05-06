Los obispos esperan que el discurso del Papa en el Congreso ayude a la "necesaria regeneración de la vida democrática"

Los obispos de Canarias, Madrid, Valladolid, Barcelona y Tenerife, en una rueda de prensa sobre la visita del Papa a España. - EUROPA PRESS



MADRID, 6 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE) y arzobispo de Valladolid, Luis Argüello, ha asegurado este miércoles que esperan que la presencia y el discurso del Papa León XIV en el Congreso de los Diputados lleve una "referencia ética y espiritual" a las Cortes y ayude a la "necesaria regeneración de la vida democrática".

"Me parece de una importancia grande el encuentro que el Papa tendrá con la sede de la soberanía nacional, con las Cortes Generales, en la sede del Congreso de los Diputados, siendo las Cortes, precisamente por lo que decía al principio, de lo que el Papa significa hoy y porque también las Cortes Generales, la soberanía nacional precisa reflexionar sobre lo que significa una referencia ética y espiritual a la hora de la seguramente necesaria regeneración de nuestra vida democrática", ha subrayado Argüello, este miércoles, en una rueda de prensa en Madrid.

Así lo ha indicado en un encuentro con los medios de comunicación en el que también han participado el cardenal arzobispo de Madrid, José Cobo, el cardenal arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, el obispo de Canarias, José Mazuelos, y el obispo de Tenerife, Eloy Santiago.

Argüello ha destacado la importancia del "hecho mismo de que intervenga el obispo de Roma --con lo que significa en la Iglesia y como autoridad moral y espiritual en el mundo entero--", en las Cortes Generales "que realiza las leyes que van marcando diversos aspectos de la vida" y en un momento en que "se habla de una cierta crisis de la democracia liberal, de la democracia representativa" que, a su juicio, "quizás tenga que ver con su propia dinámica de relativismo moral y de positivismo jurídico".

Preguntado por si les preocupa que su visita en la Cámara baja pueda ser manipulada política o ideológicamente, ha recordado que "han sido la mesa del Senado y la mesa del Congreso, la presidenta del Congreso, las que han dirigido la invitación al Papa" y que "en ambos casos ha sido una decisión tomada por unanimidad", aunque ha reconocido que "en la mesa no están representados todos los grupos políticos". En todo caso, ha insistido en que las interpretaciones que después se realicen de sus discursos no están mano de los obispos.

NO SE DESCARTA UN ENCUENTRO CON VÍCTIMAS DE ABUSOS

Mientras, el cardenal José Cobo confía en que el Papa tenga una palabra en sus discuros "también a la política" y al "ámbito social y cultural". Además, preguntado por si el Papa se va a reunir con víctimas de abusos en la Iglesia, Cobo ha precisado que han entregado al Papa un "listado de posibles encuentros" que no aparecen en la agenda pública y que todavía no están cerrados.

"Se han planteado otro tipo de encuentros que todavía el Papa no ha cerrado. De todas formas estos encuentros privados, Santa Sede suele comunicarlos después que se realicen, no previamente. Desde luego tiene un listado y el Papa también lo ha pedido, de posibles encuentros privados que en los tiempos que no aparecen en la agenda pública, pues pueda tener el Santo Padre. Pero esto ya lo irá diciendo el Vaticano cuando ellos crean oportuno", ha puntualizado.

En cuanto a la posible participación de la princesa Leonor y la infanta Sofía en la vigilia con jóvenes que tendrá lugar el sábado 6 de junio en Madrid, Cobo ha indicado que las confirmaciones se esperan "más adelante" aunque ha asegurado que, "desde el principio", la Casa Real "ha tenido un gran interés por toda la trayectoria de la visita" y, en este sentido, esperan que estén "presentes en algún momento".

OMELLA: "HABLA NO MUCHO PERO SON DARDOS QUE LANZA"

Por su parte, el cardenal Juan José Omella espera que León XIV deje en España alguno de los "dardos" que lanza y que "tocan el corazón" y anime a "fortalecer" la "unidad" y "no la confrontación".

"Su palabra es profunda, habla no mucho pero son dardos que lanza, es un poco como en la sabiduría de San Agustín que dice tres frases y te toca el corazón y el Papa tiene ese salero, no sé si es que está imbuido de la sabiduría de San Agustín. Dice paz desarmada y desarmante y lo entendemos todos", ha enfatizado.

Además, preguntado por la beatificación de Antonio Gaudí, Omella ha indicado que le gustaría que le proclamara beato y santo porque es "una persona impresionante", pero ha señalado que no se pueden "saltar el proceso" que, en cualquier caso, según ha dicho, está "en fase muy avanzada, estudiándose en Roma el milagro".

Por otro lado, los obispos de Canarias y Tenerife confían en que la visita del Papa a las islas ponga "el foco internacional" en la "dura y dramática realidad" de las personas migrantes y arroje "luz" sobre esta problemática.

"Creemos que la presencia del Santo Padre en Canarias será una palabra de aliento para la Iglesia, para las organizaciones que trabajan con los inmigrantes, también quizá una interpelación pues no sólo nacional, sino europea, internacional, para darnos cuenta de lo que significa la realidad migratoria y el dolor, el drama que eso conlleva", ha apuntado el obispo José Mazuelos.

En esta misma línea, el obispo de Tenerife, ha puesto de relieve los momentos de encuentro y de testimonios que mantendrá con las personas migrantes, en el Centro de Las Raíces y en San Cristóbal de la Laguna, y el "colofón" de la misa en el puerto de Santa Cruz de Tenerife. "Nos parecía que el lugar es idóneo, por la cercanía al mar, donde tanta gente llega. Llegan numerosamente a la Restinga. También a las otras islas: La Gomera, La Palma y Tenerife. Pero esta cercanía al mar también nos permite entrar en esa comunión y sintonía con la realidad migratoria y con la realidad eclesial", ha subrayado.