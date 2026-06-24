Los obispos invitan a sopesar las "distintas salidas" que ofrece la Constitución ante la "grave corrupción política"

Rueda de prensa de la Conferencia Episcopal. - EUROPA PRESS

MADRID, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los obispos españoles han emplazado a sopesar las "distintas salidas" que prevé la Constitución Española ante el "grave problema de corrupción política" en España, tras la condena a 24 años de cárcel al exministro José Luis Ábalos.

"El problema de la corrupción política hoy en España es grave a juzgar por las sentencias que tenemos y por los juicios que se están produciendo. Recordar que este Gobierno adquirió el compromiso público con la sociedad española de acabar con la corrupción cuando se presentó la moción de censura por la cual accedieron al Gobierno", ha señalado el secretario general de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Francisco César García Magán, este miércoles, en la rueda de prensa posterior a la reunión de la Comisión Permanente.

En este sentido, ha añadido que "es tarea de ellos" decir y "demostrar si pueden hacer frente a esa corrupción" contra la que "se comprometieron a luchar públicamente ante todos los españoles" y "si es que se puede mantener la situación actual".

"Si se ve que no es posible mantener la situación actual, la Constitución española, Carta Magna para todos y Carta Magna de las reglas de juego de nuestra sociedad ofrece distintas salidas, distintas posibilidades que deberán ser tenidas en cuenta en este caso por el Ejecutivo y el resto del poder legislativo", ha subrayado.