Los obispos de Madrid expresan "dolor" y "perplejidad" por el caso 'Zornoza', investigado por presuntos abusos

MADRID, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los obispos de la provincia eclesiástica de Madrid han expresado su "dolor, desconcierto" y "perplejidad" ante el presunto caso de abusos por el que se está investigando al hasta hace unos días obispo de Cádiz y Ceuta, Rafael Zornoza, cuya renuncia fue aceptada por el Papa el pasado sábado.

Así lo han manifestado este lunes durante la presentación de la Memoria de Actividades 2024 de la provincia eclesiástica de Madrid, en el Espacio Ágora, de la Fundación Pablo VI.

El obispo de Getafe, Ginés García Beltrán, ha asegurado que lo están viviendo con "dolor y desconcierto" porque "buena parte" de sus sacerdotes han tenido como rector a Zornoza.

"Lo estamos viviendo con dolor porque hay muchísimas personas, desde niños, jóvenes y buena parte de nuestros sacerdotes que han tenido como rector a don Rafael y lo vivimos con dolor, y también con cierto desconcierto", ha subrayado.

Además, ha pedido respetar tanto el derecho a denunciar como la "presunción de inocencia" porque "no se puede condenar en la plaza pública a una persona que no ha sido juzgada". A su vez, se ha mostrado a la "espera de lo que digan los tribunales" y ha asegurado su colaboración.

Asimismo, el vicepresidente de la Conferencia Episcopal Española y cardenal arzobispo de Madrid, José Cobo, ha asegurado que están viviendo este caso "en medio del dolor y la perplejidad". Igualmente, ha insistido en la "presunción de inocencia" y también ha asegurado su apoyo al denunciante.

Por su parte, el obispo de Alcalá de Henares, Antonio Prieto Lucena, ha indicado que la Iglesia se "juega mucho en la formación de los agentes pastorales" así como en la implantación de códigos de buenas prácticas y protocolos de actuación. "Se está haciendo un trabajo bastante serio aunque siempre mejorable", ha afirmado.

Por otra parte, sobre el Valle de Cuelgamuros, el cardenal arzobispo de Madrid, José Cobo, ha precisado que el papel que ha jugado la Iglesia de Madrid en la resignificación del Valle de los Caídos consistió en una "interlocución" con el Gobierno para "reconocer y salvaguardar" la basílica, la presencia de los monjes y de todos los signos religiosos del monumento.

"La interlocución nuestra era para, con el Gobierno, intentar que en ese proceso, en sus tiempos y en su forma, hubiera un marco mínimo: reconocer la presencia de una basílica, de unos monjes y la presencia y salvaguarda de todos los signos religiosos que en el monumento existen", ha subrayado Cobo.

Una vez alcanzado ese acuerdo, llegó la fase del concurso de ideas para la resignificación en la que las tres partes, Santa Sede, monjes y Arzobispado ofrecieron a una persona para "asesorara a los miembros del jurado en orden a que entendieran en qué consiste la sacralidad de la basílica (conceptos que pueden quedar muy difusos) y para no eliminar los elementos religiosos".

"Digo asesoría porque nosotros no hemos estado en el concurso ni hemos participado en la votación", ha puntualizado.

Una vez seleccionado el proyecto ganador, Cobo imagina que el Gobierno se pondrá en contacto para "armonizar los detalles concretos" y ha subrayado que los interlocutores directos ahora mismo son la Santa Sede para los temas de la basílica, y los monjes para lo que afecte a la abadía. "Serán los que directamente tienen que concretar", ha insistido.

Durante el acto, la Provincia Eclesiástica de Madrid -integrada por las diócesis de Madrid, Getafe y Alcalá de Henares- ha presentado su Memoria de Actividades 2024, con la presencia de los tres obispos diocesanos: el cardenal arzobispo de Madrid, José Cobo Cano, el obispo de Alcalá de Henares, Antonio Prieto Lucena y el obispo de Getafe, Ginés García Beltrán.

Es la primera vez que se presenta este trabajo entre las tres diócesis, con la intención de hacerlo cada año, según han informado.

Entre otros datos, han destacado que, en 2024, la Iglesia atendió a 254.624 personas en la Comunidad de Madrid y se produjeron 14.500 bautizos, 12.000 primeras comuniones, 8.600 confirmaciones y 2.800 matrimonios.

Además, se ha presentado una evaluación del impacto socioeconómico, desarrollada por Deloitte Consulting, en colaboración con la Conferencia Episcopal Española.

Según este estudio, las tres diócesis contribuyen al mantenimiento de 3.993 puestos de trabajo y contribuyen a la recaudación fiscal, con un total de 21,9 millones de euros.