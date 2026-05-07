Los obispos se muestran dispuestos a reunirse con Abascal para hablar de la cuestión migratoria

El presidente de la CEE y arzobispo de Valladolid, Mons Luis Argüello. - Carlos Luján - Europa Press

MADRID 7 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE) y arzobispo de Valladolid, Luis Argüello, ha aclarado que no hicieron petición formal de reunión al presidente de Vox, Santiago Abascal, sino que fue "una invitación informal" y, en cualquier caso, se ha mostrado dispuesto a mantener un encuentro con él para hablar de la cuestión migratoria.

Así se ha pronunciado este jueves, en declaraciones a los medios, tras una rueda de prensa en la sede de la CEE, en Madrid, al ser preguntado por el cruce de declaraciones que se produjo este miércoles entre los obispos y el líder de Vox.

En concreto, el secretario general de la CEE reveló en una conversación con responsables de medios que habían propuesto reunirse con Abascal hace un año y no tuvieron respuesta. Por su parte, el presidente de Vox respondió en un tuit que no le consta la petición de reunión, pero se mostró dispuesto a dialogar con los prelados sobre la regularización extraordinaria de migrantes.

"Yo creo que aquí se produce este cruce de caminos entre lo que es informal y lo formal. Ciertamente una invitación formal, en este caso de los últimos meses, no se había producido, pero sí se había producido una relación de posibilidad de encuentro informal", ha precisado Argüello este miércoles.

Según ha matizado, los obispos, cada uno en su territorio, tienen una relación "bastante fluida" con los ayuntamientos, con las diputaciones y consejerías diversas y, en este marco, "es bastante probable" que viéndose "con personas de un signo político o de otro, pueda salir una conversación en la que se ofrezca la posibilidad de tener encuentros en otra escala", en el "nivel estatal". "Yo creo que el cruce de declaraciones de ayer tiene que ver con esta doble vía", ha puntualizado.

En cualquier caso y ante la invitación del líder de Vox a reunirse, se ha mostrado abierto a mantener un diálogo con él porque considera que "el asunto de las migraciones es un asunto mayor" y "es bueno una escucha" a "todos, desde un lado del arco y el otro lado del arco parlamentario".

"Cómo no vamos nosotros a querer favorecer el que se puedan escuchar todas las visiones", ha indicado, al tiempo que ha aclarado que "la posición católica es que los laicos católicos tienen libertad para poder expresar de una u otra manera cómo piensan ellos que hay que regular los flujos migratorios y que hay que integrar a los que van o vienen".

Además, ha señalado que es una problemática que "no se puede resolver solo a escala de España" sino que precisa "grandes acuerdos de Unión Europea" y un abordaje de "las causas", como el hambre o las guerras, para después no "equivocarse" en las "soluciones".

En todo caso, ha insistido en que "la dignidad humana es una línea roja" en la construcción del bien común y, en este sentido, lo ha hilado con la situación generada por el brote de hantavirus en un crucero que se dirige a las islas Canarias.

"Como se está viendo, por ejemplo, estos días con el barco y las repercusiones que tienen las cosas para el bien común. La dignidad humana pide atender a los enfermos. Eso es indiscutible. El bien común, dices: 'Bueno, ¿cómo esto lo ponemos en juego?'", ha planteado.