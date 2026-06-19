Los obispos piden a los conductores paciencia, cortesía ante situaciones difíciles y disposición a ceder el paso

La Iglesia celebrará el próximo domingo 5 de julio la Jornada de responsabilidad en el tráfico 2026 con el lema 'Sed prudentes y sencillos'. - CEE

MADRID 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Iglesia celebrará el próximo domingo 5 de julio la Jornada de responsabilidad en el tráfico 2026 con el lema 'Sed prudentes y sencillos', por lo que llaman a los conductores a tener "paciencia ante otros conductores, cortesía ante situaciones difíciles y disposición a ceder el paso cuando sea necesario" en la carretera.

Coincidiendo con fechas de grandes desplazamientos por las vacaciones de verano y con la cercanía a la festividad de San Cristóbal, patrono de los conductores y transportistas, el 10 de julio, los obispos de la Subcomisión Episcopal para las Migraciones y Movilidad humana y el departamento de Pastoral de la Carretera agradecen la labor social de los transportistas y trabajadores de servicios como gasolineras o talleres.

De este forma, invitan a la conducción con "discernimiento, conciencia y respeto por la vida" propia y la de los demás conductores. "La prudencia en la conducción se presenta como virtud que evita accidentes y ayuda a tomar decisiones correctas al volante", sostienen, para después añadir que la seguridad vial es "un acto de amor al prójimo" y un compromiso ético.

Respecto a la sencillez, los obispos indican que llama a la conducción con "humildad y respeto". "En la carretera, esto se traduce en paciencia ante otros conductores, cortesía ante situaciones difíciles y disposición a ceder el paso cuando sea necesario", subrayan los obispos.

Finalmente, concluyen: "Cada maniobra, cada decisión tomada con prudencia, puede ser un testimonio de vuestra fe en el Dios de la vida y de nuestro compromiso con el respeto a la vida de los demás".