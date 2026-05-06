Los obispos pidieron a Abascal reunirse hace un año y no les contestó

El secretario general de la CEE, Monseñor Francisco César García Magán, en una rueda de prensa. - Isa Saiz - Europa Press

MADRID, 6 May. (EUROPA PRESS) -

Los obispos españoles propusieron al presidente de Vox, Santiago Abascal, reunirse hace un año, y no obtuvieron respuesta, según ha revelado el secretario general de la Conferencia Episcopal España (CEE), Francisco César García Magán, este miércoles, en un encuentro con responsables de medios de comunicación. Concretamente, ha detallado que le emplazaron a tomar o un "café" o una "cerveza", una petición que no obtuvo ninguna réplica.

Esta información se conoce en un momento de tensión en las relaciones entre la Conferencia Episcopal y el líder de Vox, por su choque de posturas sobre la acogida de migrantes, la regularización extraordinaria aprobada por el Gobierno y la 'prioridad nacional' y a un mes de la visita del Papa León XIV a España, con la prevista intervención del Pontífice ante el Congreso de los Diputados.

El cruce de acusaciones entre la formación que dirige Abascal y los prelados comenzó el pasado 23 de abril cuando el obispo de Canarias, José Mazuelos, sugirió que a "mucha gente habría que meterla en un cayuco cinco días sin comer" para que se pusieran en la piel de las personas migrantes.

El secretario general de la CEE acusó entonces a Abascal de "injuria" por acusarles de "hacer negocio con la inmigración ilegal" y mostró su rechazo a la "prioridad nacional" que propone Vox asegurando que la Iglesia "nunca estará" a favor de "excluir o anular al otro".

Ante estas palabras, el líder de Vox acusó de nuevo a los obispos españoles de hacer "negocio" con la "invasión" migratoria y les reprochó que "esa es su prioridad".

"Este personaje nunca se atreve a criticar al gobierno mafioso. Porque el gobierno le proporciona su negocio con la invasión. Y esa es su prioridad: el negocio. Y el desprecio profundo a los españoles que quieren defender su patria", dijo Abascal, en un mensaje publicado en su cuenta de 'X', junto a un vídeo de García Magán.

Además, esta escalada dialéctica se produjo pocos días después del choque de posturas de la Iglesia con PP y Vox por el real decreto del Gobierno para la regularización extraordinaria de migrantes, y tras conocerse el acuerdo de gobierno en Extremadura, que habla de la "supresión total de subvenciones a ONG que favorezcan la inmigración ilegal", que según dijeron desde Vox, también incluye a las de la Iglesia.