Los obispos rechazan la "apertura generalizada" de los archivos canónicos para investigar los casos de abusos

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

Los obispos españoles no están dispuestos a la "apertura generalizada" de los archivos canónicos para la investigación de los casos de abusos sexuales a menores sino solo para casos concretos, según ha precisado el secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal Española (CEE) y obispo electo de Valladolid, Luis Argüello.

"Si de verdad hubiera encubrimiento ¿se va a dejar por escrito el encubrimiento? Hay una expectativa sobre los archivos desorbitada. Nosotros no estamos dispuestos a una apertura generalizada de los archivos porque no lo haría ninguna institución, pero sí estamos dispuestos ante personas concretas que aparecen en acusaciones, si es necesario conocer su historial eclesial, eso se podrá poner a disposición. Insisto: no a una apertura generaliza", ha subrayado el portavoz de los obispos este jueves en la rueda de prensa final de la Comisión Permanente.

A su juicio, sobre la apertura de los archivos se ha generado "una expectativa desorbitada". "Parece el relato de una película medieval en la que uno va a entrar en un archivo y se va a encontrar algo de 'El nombre de la rosa', un libro oculto", ha comentado.

Además, ha puntualizado que, si suman los casos que han recibido a través de los dosieres de El País y sus datos propios, el 80% de los casos de abusos a menores dentro de la Iglesia son "anteriores a 1980", es decir, que tienen "más de 40 años" por lo que "desde el punto de vista civil-penal están prescritos" y, aunque desde el punto de vista canónico se puede levantar la prescripción, "muchas personas acusadas están fallecidas y todos los obispos, provinciales y superiores mayores que estaban entonces, ya no están".

NO VEN OPORTUNO QUE LA INVESTIGACIÓN SE CENTRE SOLO EN LA IGLESIA

Sobre la negativa de la Iglesia como institución a formar parte de la comisión asesora del Defensor del Pueblo para investigar los abusos, Argüello ha explicado que el motivo es, por un lado, que consideran que "es bueno que este tipo de comisiones tengan su ámbito propio de independencia" y, sobre todo, porque no les parece "muy correcto" que esta investigación se centre únicamente en los casos de abusos acaecidos dentro de la Iglesia católica y no se extienda a otros ámbitos de la sociedad.

"Que una institución tan importante como el Congreso se dirija al Defensor del Pueblo solicitando una mirada solo en la Iglesia no nos ha parecido oportuno, institucionalmente, confirmar con nuestra presencia, estar en algo sobre lo que tenemos esta reserva", ha matizado.

En todo caso, ha asegurado que, en función de lo que se vaya a hacer y en función de lo que se pida a la Conferencia Episcopal, así actuarán. "Como quiera que nosotros tenemos nuestros propios datos, el conocimiento de personas y situaciones, colaboraremos en aquello que se nos pida y que corresponda a las reglas del juego establecidas tanto en el ámbito civil como canónico", ha subrayado.

Respecto al segundo dosier remitido la semana pasada por El País a la Conferencia Episcopal Española, el portavoz de los obispos ha recordado que ya han enviado los casos correspondientes a las diócesis y congregaciones, así como al Vaticano y a la Fiscalía.

Además, ha anunciado que este mismo jueves han escrito al diario El País solicitando el contacto de los denunciantes de dichos casos de abusos para hacer de "mediadores" y facilitar los encuentros con las congregaciones o diócesis. Según ha puntualizado, del último informe remitido por el periódico, "195 casos son nuevos" y sumados a los del primer dosier suman "casi 450 casos".

Si bien, el arzobispo considera que "las cosas no se están haciendo muy mal" cuando "del siglo XXI, en esta nueva información, solo hay nueve casos --uno que afecte a diócesis--, y de los nueve casos nuevos, seis de ellos están juzgados y en el asunto penal está resuelto la absolución de los acusados por prescripción y, en el único caso de diócesis, el asunto está encauzado en los tribunales".

Además, ha precisado que desde la CEE siguen trabajando para escuchar a las víctimas, reparar y prevenir y, en este sentido, para el mes de octubre, van a convocar una reunión de las oficinas diocesanas y de congregaciones religiosas y están "perfilando" un "protocolo marco" para la prevención de abusos contra menores y el modo de actuación si estos se producen.

SOBRE LA VISITA DE BOLAÑOS AL PAPA: "LOS VALORES NO SON GLOBOS"

Por otro lado, preguntado por la visita del ministro de Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, al Papa Francisco, el portavoz de los obispos ha dicho que se alegran de que Bolaños dijera que comparten "los mismos valores" pero ha advertido de que los valores "no son globos".

"Nos alegra que se diga que se comparten valores pero los valores no son globos, los valores tienen que ver con la defensa de la vida, la regularización de migrantes, con una promoción de la familia que en una situación de supercrisis económica como la que nos adentramos es un colchón social. No es cualquier cosa los valores", ha puntualizado el arzobispo electo de Valladolid.

En todo caso, ha indicado que ellos dialogan con el Estado y que sus encuentros personales son "cordiales" pero los prelados piden "lealtad", no como ocurrió en la última visita del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a la CEE, cuando "se filtraron algunas cosas de manera interesada", según ha lamentado Argüello.

Por otro lado, sobre la Asamblea del Sínodo celebrada hace dos semanas en Madrid, en la que se presentó el documento final de la fase diocesana, que el cardenal Juan José Omella, entregará en Roma estos días, Argüello ha puntualizado que una de las mayores preocupaciones que se puso de relieve fue la necesidad de "superar el clericalismo bilateral", frente al sacerdocio femenino, un tema que, según ha precisado, salió "en 18 de las 70 diócesis" pero que "solo en 5 se ha pedido".

1.508 SACERDOTES EXTRANJEROS EN ESPAÑA

Además, durante la reunión de la Comisión Permanente, los obispos han conocido los resultados de una encuesta que revela que en España hay 1.508 sacerdotes extranjeros con una encomienda pastoral en España, algunos de ellos ya con doble nacionalidad. Del total, en unos 500 casos, el motivo de su presencia en España es la realización de estudios y además colaboran en las diócesis en las que viven.

Igualmente, Argüello ha destacado un incremento de bautismos de adultos, bien porque van a contraer matrimonio o bien porque "descubren que Jesucristo es una buena propuesta". Si bien, ha apuntado que, frente a estos, "año tras año" van constatando una disminución de los bautismos de niños. También ha destacado el "significativo" acercamiento al bautismo y a la confirmación dentro del ámbito militar.

De cara a la Cumbre de la OTAN, que se celebra la semana que viene en Madrid, el secretario general de la CEE ha precisado que los obispos no están "directamente invitados". "Formalmente la OTAN es lo que es y son convocados sus miembros, lo consideramos normal no haber sido convocados", ha señalado.