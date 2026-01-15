Encuentro con el cardenal Pizzaballa durante el Holy Land Co-ordination 2025 Encuentro con el cardenal Pizzaballa durante el Holy Land Co-ordination 2025 (Fuente: Flickr Catholic Church England and Wales) - CEE

MADRID 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

Obispos de todo el mundo se reunirán del 17 al 22 de enero en Jerusalén en un encuentro por el diálogo y la esperanza para tener una presencia regular en esta región y conocer al detalle la situación de los cristianos.

En este sentido, la 'Holy Land Co-ordination 2026' tendrá lugar bajo el título 'Una Tierra de Promisión: Encuentro y Diálogo con Personas de Esperanza' y está previsto que asista el arzobispo emérito de Urgel, Joan Enric Vives Sicilia, como respresentante de España.

Asimismo, tal y como ha informado la Conferencia Episcopal Española (CEE), esta nueva edición "refleja el compromiso de caminar al ritmo de las personas, de escuchar antes de hablar y de permitir que sean las relaciones --y no las agendas-- las que configuren la comprensión".

Durante el encuentro, los obispos se reunirán con el Patriarca Latino de Jerusalén, Pierbattista Pizzaballa, y con Nuncio Apostólico, Adolfo Tito Yllana. Recibirán informes del director ejecutivo del Patriarcado Latino y participarán en un encuentro en línea con EL párroco latino al servicio de la comunidad católica en Gaza, Gabriel Romanelli.

Los obispos también visitarán a las Hermanas Combonianas para conocer su labor pastoral y humanitaria entre comunidades beduinas, caracterizada por una presencia prolongada, el cuidado de las familias y su compromiso con la dignidad y la justicia de las personas, especialmente aquellas marginadas de la sociedad.

Uno de los puntos centrales de cada encuentro es la celebración de la misa dominical con una comunidad local. Este año, los obispos celebrarán la Eucaristía con los feligreses de Cristo Redentor en Taybeh, pasando el día en el pueblo para "escuchar, compartir experiencias y conocer de primera mano los desafíos a los que se enfrentan sus habitantes".

También se celebrarán encuentros con el Vicariato de Santiago, que atiende a los católicos de lengua hebrea en Israel; con miembros del Centro Rossing para la Educación y el Diálogo, reflejando el "compromiso continuo" de la Iglesia con el encuentro y el diálogo en las complejas realidades sociales y religiosas de la región; y con 'Rabbis for Human Rights', una organización israelí que promueve la dignidad humana, la justicia y la protección de los más vulnerables.

Por otro lado, se realizará una visita pastoral al Instituto Effetá Pablo VI en Belén, que ofrece rehabilitación y educación a niños sordos de todos los territorios palestinos. Los participantes conocerán también la labor y el ministerio de la Fundación Juan Pablo II, centrada en el desarrollo humano y comunitario.

Igualmente, habrá un encuentro con el 'Parents Circle - Families Forum', una organización conjunta israelí-palestina formada por más de 800 familias afectadas por el conflicto en curso, todas ellas habiendo perdido a un familiar directo.

Finalmente, los obispos realizarán una visita al Seminario del Patriarcado Latino como reflejo del título 'Una Tierra de Promisión: Encuentro y diálogo con personas de esperanza'. El Seminario forma el futuro de la vida pastoral de la Iglesia local mediante la oración, el estudio y el servicio, apoyando tanto el ministerio ordenado como la formación de adultos laicos al servicio de toda Tierra Santa en circunstancias exigentes.

"Esta visita afirma que la promesa de Tierra Santa no solo pertenece al pasado, sino que está confiada a quienes acompañarán a su pueblo en la fe, el diálogo y la reconciliación en los años venideros", apuntan desde la CEE.

PARTICIPAN 13 OBISPOS

En el encuentro de este año participan junto con el español, otros 12 obispos, en representación de las conferencias episcopales de España, Inglaterra y Gales, Italia, Alemania, los países nórdicos, Irlanda, Francia, Estados Unidos, Escocia y Canadá. Como en otras ocasiones, esta edición de la 'Holy Land Co-ordination' tiene a Nicholas Hudson, obispo de Plymouth y miembro de la Conferencia Episcopal de Inglaterra y Gales, como moderador del encuentro.

En concreto, los obispos participantes son: el obispo emérito de Urgel (España), Joan Enric Vives Sicilia; el obispo de Plymouth (Inglaterra y Gales), Nicholas Hudson; el obispo de Rímini (Italia), Nicolo Anselmi; el arzobispo de Paderborn (Alemania), Udo Bentz; el obispo emérito de Reikiavik (Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega, Suecia y Suiza), Peter Burcher; el obispo auxiliar de Westminster (Inglaterra y Gales), James Curry; el obispo auxiliar de Dublín (Irlanda), Paul Dempsey; el obispo emérito de Évry-Corbeil-Essonnes (Francia), Michel Dubost C.I.M.; el arzobispo de Dijon (Francia), Antoine Herouard; el obispo de Jackson (Estados Unidos), Joseph Kopacz; el arzobispo de Glasgow (Escocia), William Nolan; el obispo de Saint-Hyacinthe (Canadá), Christian Rodembourg M.S.A.; y Abdallah Elias Zaidan, de la Eparquía Maronita de Nuestra Señora del Líbano (Estados Unidos).

La 'Holy Land Co-ordination' nace a finales del siglo XX tras el impulso de la Santa Sede para la creación de un espacio de coordinación entre obispos de distintos países en relación al compromiso con las Iglesias de Tierra Santa. La iniciativa planteó que los países con una influencia histórica en la región pusieran el acento en la solidaridad pastoral, mediante su acompañamiento eclesial frente a enfoques diplomáticos o políticos