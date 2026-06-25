Obras Misionales Pontificias envió 15,2 millones de euros en 2025 para apoyar a los misioneros

El misionero comboniano Alejandro Canales, con una comunidad cristiana en Chad. - OMP

MADRID, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

Obras Misionales Pontificias (OMP) España envió en 2025 a Roma un total de 15,2 millones de euros para ayudar a los territorios de misión y sostener 1.119 proyectos, según la Memoria de Actividades de Obras Misionales Pontificias (OMP), presentada este jueves.

Así, el documento revela que España es el segundo país del mundo que más dinero aporta para las misiones, solo por detrás de Estados Unidos, duplicando al tercer país en el ranking (Alemania).

"Desde Roma nos lo agradecen un montón", ha afirmado este jueves en rueda de prensa el director de OMP España, José María Calderón, quien participó hace dos semanas de la Asamblea General de OMP.

Si bien, desciende el número de misioneros españoles en activo, que pasa de 5.624 en 2024 a 5.335 este año, aunque a estos hay que sumar los 4.147 que están colaborando en animación misionera, a la espera de destino.

Uno de los misioneros en activo es el cántabro Alejandro Canales, que ha sido testigo del nacimiento de la Iglesia en Chad. "No puede haber comunidad cristiana si no hay alguien que los conduzca y sostenga en un catecumenado serio", ha afirmado.

Según ha recordado, a los diez años de su llegada, hubo un boom vocacional. "Nos decían muchos jóvenes: queremos ser como vosotros", ha explicado Canales. Para ellos se creó el primer seminario del país, donde se ha formado las primeras generaciones de sacerdotes nativos.

Fruto de este trabajo de 50 años, ha tenido lugar un crecimiento "espectacular" de la Iglesia local, según ha destacado, con el doble de diócesis, 140 seminaristas mayores, 2.500 nuevos adultos bautizados la pasada Vigilia Pascual tan solo en la diócesis de Sarh. "El anuncio del Evangelio transforma socialmente, se ve la diferencia en los poblados en los que la fe ha profundizado y en los que no", ha añadido.