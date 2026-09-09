Obras Misionales Pontificias lanza una web para celebrar los cien años del Domund

Imágenes históricas del Domund. - OMP

MADRID 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

Obras Misionales Pontificias (OMP) ha lanzado una web con motivo del Domingo Mundial de las Misiones, conocido como 'Domund', que se celebrará el próximo 18 de octubre bajo el lema 'Uno en Cristo, unidos en la misión', y que este 2026 cumple cien años.

La web realiza un recorrido interactivo visual por los cien años del Domund en España con fotografías y vídeos, y por los territorios de misión, con datos estadísticos comparados e infografías.

Según señala OMP en un comunicado, desde que fuera instituida en 1926 por el Papa Pío XI, esta jornada ha "impregnado la sociedad española" y "ha impulsado la evangelización en los territorios de misión de una forma espectacular".

La web está estructurada en tres partes y, entre otros contenidos, incluye un mapa mundi interactivo que permite conocer la "explosión misionera". En estos 100 años, según precisa OMP, se han bautizado 9.000 nuevos católicos y se han construido tres escuelas y una parroquia.

La web pone a una de estas diócesis como ejemplo de lo que sucede en los territorios de misión. En concreto, se presenta la evolución de Nakuru (Kenia), donde la ayuda del Domund ha permitido que año a año se haya podido ir construyendo la Iglesia local (conventos, parroquias, formación de catequistas, vocaciones y escuelas).

En la última parte de la web, misioneros españoles recuerdan cómo esta jornada les ha acompañado a lo largo de los años. "Muchos de ellos descubrieron gracias al Domund su vocación, o han encontrado en el apoyo económico y en la oración oxígeno para seguir adelante en su misión", señala OMP.