El Observatorio de Igualdad de RTVE se incorpora este 2025 al jurado del Premio Otra Mirada

MADRID 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Observatorio de Igualdad RTVE se ha incorporado este 2025 por primera vez al jurado del Premio RTVE Otra Mirada, con el que la Corporación pública reconoce cada año un largometraje sobre temas relacionados con la realidad de las mujeres en el marco del Festival Internacional de Cine de San Sebastián.

Así lo ha dado a conocer este viernes la Corporación, que ha apuntado que el galardón se entregará durante la gala de clausura del Festival el sábado 27 de septiembre. La periodista y miembro del Consejo de Administración de RTVE María Solana actuará como representante del Observatorio en el jurado.

El Observatorio de Igualdad de RTVE ha preparado además una agenda de actividades centradas en la igualdad, la diversidad y la lucha contra la violencia sexual en la industria audiovisual.

En concreto, el lunes 22 de septiembre, de 10.00 a 11.00 horas, se celebrará en la Sala Z de Tabakalera la mesa redonda 'Mujeres cineastas frente a la violencia sexual: representación y reparación en La furia (2025)'.

Participarán Mercedes de Pablos, presidenta del Observatorio de Igualdad de RTVE; Beatriz Aparicio, jefa de Unidad del Observatorio; Gemma Blasco, directora y coguionista de La furia; y Mireia Graell, productora de la película. El encuentro se retransmitirá en directo en RTVE Play.

Las actividades se inaugurarán a las 9.00 horas con la sesión 'Las trampas de la diversidad: por qué no todo vale (ODA)', una reflexión sobre los límites y riesgos de las políticas de diversidad en el audiovisual. A las 10.00 horas tendrá lugar la mesa organizada por RTVE 'Mujeres cineastas frente a la violencia sexual: representación y reparación en La furia (2025)', centrada en el análisis de la representación de la violencia sexual en la obra audiovisual.

Tras una pausa, a las 11.45 horas se celebrará el debate 'Contenido incómodo: ¿quién teme a la diversidad?', que abordará los discursos críticos y las resistencias en torno a la diversidad en la industria audiovisual.

La sesión de la tarde continuará a las 13.10 horas con 'Asociaciones: lo colectivo como resistencia', un diálogo entre las principales asociaciones de mujeres del audiovisual en España sobre estrategias colectivas para transformar el sector.

Finalmente, la jornada concluirá con la tradicional foto colectiva organizada por (H)emen con las participantes a las 14.30 horas en las escaleras principales de Tabakalera para visibilizar su presencia y fuerza colectiva.

Ese mismo día, entre las 16.15 y 17.45 de la tarde, el Observatorio mantendrá una sesión de trabajo a puerta cerrada con asociaciones de mujeres del audiovisual para abordar los criterios de igualdad en la selección de proyectos audiovisuales. A esta cita asistirá también el subdirector de Cine de RTVE, Gervasio Iglesias.

Por otro lado, el martes 23 de septiembre, el Observatorio de Igualdad de RTVE estará presente en la jornada 'Nuestras voces: Acción colectiva contra las violencias sexuales', que tendrá lugar de 12.30 a 13.30 horas en la Sala de Prensa del Kursaal.