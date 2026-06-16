Observatorio para la Libertad Religiosa acusa al Gobierno de "mentir" sobre el modelo de protección religiosa de la UE

Una persona sostiene un rosario en la mano durante la llegada del Papa León XIV a la vigilia de oración con los jóvenes, en la Plaza de Lima, a 6 de junio de 2026, en Madrid (España). - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Observatorio para la Libertad Religiosa y de Conciencia (OLRC) ha acusado al Gobierno de "mentir" sobre el modelo europeo de protección penal de la libertad religiosa, tras el acuerdo alcanzado entre PSOE y Sumar para derogar el artículo 525 del Código Penal, que sanciona las ofensas a los sentimientos religiosos.

El OLRC ha recordado que, según un informe propio que analiza los códigos penales de todos los Estados miembros, 21 de los 27 países de la Unión Europea contemplan algún tipo de protección penal de los sentimientos religiosos, en contra del argumento sostenido por el Ejecutivo.

"Mienten cuando dicen que el modelo español de protección penal de la libertad religiosa es muy superior al de los países de nuestro entorno", ha afirmado la presidenta del OLRC, María García, quien ha denunciado que "el Gobierno de Sánchez se empeña en recortar el derecho fundamental a la libertad religiosa".

García ha precisado que la protección legal que ampara el artículo 525 no recae sobre las creencias en abstracto, sino sobre las personas que las profesan. "Las personas sí son titulares del derecho a la libertad religiosa, que Sánchez y su equipo se empeñan en recortar", ha subrayado en un comunicado.

El Observatorio ha alertado además de que la derogación del artículo 525 dejaría sin protección penal a un derecho fundamental que afecta a millones de ciudadanos españoles y ha puesto en marcha una campaña de recogida de firmas a través de su página web, dirigida a los grupos parlamentarios, con el objetivo de que los diputados voten en contra de la derogación.

La presidenta del OLRC ha señalado además que líderes católicos, evangélicos, ortodoxos, anglicanos, judíos y musulmanes suscribieron una declaración conjunta oponiéndose a la supresión del artículo. García ha enmarcado la reforma en lo que considera "un intento del Gobierno de imponer una religión de Estado laicista beligerante".