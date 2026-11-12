El Observatorio para la Libertad Religiosa documenta 33 casos de violencia de motivación islamista en España desde 2018

Archivo - El Papa León XIV recorre en papamóvil el centro de las palmas de Gran Canaria. - Roberto Medina / ACFI - Europa Press - Archivo

MADRID, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Observatorio para la Libertad Religiosa y de Conciencia (OLRC) ha publicado el informe Yihadismo y violencia de motivación islamista en España (2018-2026) que documenta 33 casos de asesinatos, agresiones, ataques a lugares de culto, amenazas y planes de atentado entre junio de 2018 y octubre de 2026.

De los 33 casos, 11 corresponden a asesinatos y agresiones físicas, otros 11 a ataques contra lugares de culto y símbolos religiosos y los 11 restantes a amenazas, incitación y planes de atentado.

La organización ha puesto el foco en el dato de que 25 de los 33 casos (el 76 %) se han producido durante la actual legislatura, iniciada en agosto de 2023. Además, en 2025 se documentaron nueve casos y en los primeros diez meses de 2026 otros nueve, lo que supone más de la mitad de todos los incidentes recogidos en el informe.

"Estos datos deben hacernos reflexionar sobre la evolución de la violencia de motivación islamista en España. No podemos acostumbrarnos a que se produzcan agresiones, amenazas o ataques contra personas por sus creencias religiosas", ha explicado María García, presidenta del Observatorio para la Libertad Religiosa.

El informe revela que 19 de los 33 casos (el 58 %) están relacionados con ataques o amenazas contra cristianos, sus templos o sus símbolos religiosos, incluidos aquellos en los que los agresores manifestaron expresamente su intención de atacar a cristianos.

Entre los hechos más graves, el Observatorio ha mencionado el asesinato del sacristán Diego Valencia en Algeciras, en enero de 2023, en un ataque en el que también resultó gravemente herido un sacerdote. Posteriormente, la Audiencia Nacional absolvió al autor del delito de terrorismo al apreciar un trastorno psicótico. El estudio recoge igualmente el ataque con un hacha contra tres personas en Montefrío (Granada), en abril de 2026.

También documenta el plan de atentado contra la basílica de Santa María de Elche en la Nochevieja de 2024 y las amenazas difundidas por Daesh contra la visita del papa León XIV a España en junio de 2026.

"La libertad religiosa no consiste únicamente en poder profesar una fe, sino también en poder acudir a misa, entrar en una iglesia o participar en una procesión sin miedo a ser agredido", ha precisado García.

OCHO CASOS CONTRA LA COMUNIDAD JUDÍA

El Observatorio ha documentado también ocho casos dirigidos contra judíos, de los cuales seis se produjeron después de los atentados de Hamás contra Israel del 7 de octubre de 2023. Entre ellos figuran el ataque a la sinagoga de Melilla, las amenazas contra la comunidad judía de esa ciudad y la pintada 'Hamás, mátalos' aparecida en un antiguo cementerio judío de Vitoria. A los incidentes recogidos por el Observatorio se suma el incremento de las detenciones por terrorismo yihadista.

Según los datos del Ministerio del Interior citados en el informe, en 2018 fueron detenidas 29 personas por yihadismo, frente a las 100 de 2025, lo que representa un incremento del 245 %. Solo durante los nueve primeros meses de 2026 se registraron 86 detenciones.

El informe también aborda los riesgos de seguridad relacionados con la entrada masiva e irregular de inmigrantes en Ceuta en julio de 2026. Recoge las alertas policiales sobre la identificación de personas con antecedentes o perfiles de interés relacionados con el radicalismo yihadista, así como la detención posterior de un condenado por terrorismo cuya entrada en España estaba prohibida.

Ante estos datos, el Observatorio reclama a las administraciones que "refuercen la prevención de la radicalización violenta, la protección de las comunidades religiosas y la coordinación entre los servicios de seguridad".

"No podemos permitir que el miedo condicione la vida religiosa de los ciudadanos. Es necesario actuar frente a quienes utilizan la violencia y las amenazas para imponer sus ideas", ha declarado María García.