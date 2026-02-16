El Observatorio para la Libertad Religiosa pide a Interior que nombre "expresamente" la "cristianofobia" en sus informes

Archivo - Varias personas durante un rezo del rosario. - Lorena Sopena / Europa Press - Archivo

MADRID 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Observatorio para la Libertad Religiosa y de Conciencia (OLRC) ha pedido al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que nombre "expresamente" la "cristianofobia" en los informes oficiales remitidos a organismos internacionales y "deje de esconderla bajo etiquetas genércias".

Además, ha reclamado a Interior que desagregue los datos de delitos de odio por motivos religiosos, distinguiendo ataques contra cristianos, musulmanes, judíos y otras religiones; y que actualice los protocolos de recogida de datos "para que los agentes identifiquen y consignen de forma específica los delitos de odio contra cristianos".

La presidenta del Observatorio, María García, ha subrayado que "nombrar esta realidad es el primer paso para proteger a las víctimas".

"Celebramos que las instituciones europeas hayan dado un paso claro: reconocer la cristianofobia como una realidad que existe y que debe combatirse. Pedimos al Gobierno de España que deje de esconderla bajo etiquetas genéricas y que la nombre con claridad, por respeto a las víctimas y por eficacia en la prevención", ha reclamado.

El Observatorio recuerda que, según el informe anual de delitos de odio de la OSCE, organizaciones de la sociedad civil en España reportaron 91 ataques contra cristianos, frente a 15 contra musulmanes y 14 antisemitas.

Si bien, lamenta que la información que se traslada oficialmente por parte del Ministerio del Interior "se agrupa en una categoría ambigua de 'delitos de odio contra la religión o las creencias', sin detallar cuántos corresponden a ataques contra cristianos".