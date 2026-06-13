Ocho comunidades en aviso por tormentas y cuatro por altas temperaturas este domingo

Archivo - Una persona con paraguas, a 27 de junio de 2025, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las tormentas pondrán en aviso amarillo a ocho comunidades autónomas este domingo, mientras que cuatro lo estarán por las temperaturas máximas, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En concreto, por la tarde se esperan tormentas en Andalucía, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia y Comunidad de Madrid, así como un aumento de las temperaturas máximas en Aragón, Cataluña, Navarra y La Rioja.

La agencia destaca como fenómenos significativos los probables chubascos y tormentas y rachas de viento muy fuertes y de granizo en las mesetas, el oeste de Galicia, las zonas de montaña del interior y los Pirineos orientales.

Además, advierte de temperaturas mínimas en ascenso notable (más de seis grados) en el alto Ebro y de máximas superiores a los 35ºC en los valles del Tajo y del Guadiana y a los 36-38ºC en el valle del Ebro.

La Aemet prevé una jornada inestable en el interior de la Península; abundante nubosidad de evolución en amplias zonas del interior, de Galicia y del sur; brumas matinales en los litorales cantábrico y gallego y algo de calima en los cielos del sur peninsular, con estabilidad, pocas nubes o cielos despejados en el resto de España.

Aparte, el viento este domingo será moderado y variable, con predominio del oeste al final del día, en el litoral cantábrico; moderado en el Estrecho y Alborán durante la primera mitad del día, flojo o moderado en Canarias y leve en el tercio este, Baleares y el interior peninsular.

En cuanto a los termómetros, por un lado, las temperaturas máximas subirán previsiblemente en el arco mediterráneo y Baleares, mientras bajarán en el resto del territorio nacional.

Por otro, las mínimas bajarán en el suroeste y subirán en el resto del país -con el caso destacado del alto Ebro-. Asimismo, habrá noches tropicales, sin bajar de 20 grados, en los valles del Tajo y del Guadiana y los litorales mediterráneos, así como ligeros descensos de las temperaturas en Canarias, de acuerdo con la Aemet.

Finalmente, en el desglose por provincias, resaltan las máximas de 38ºC en Zaragoza, de 37ºC en Lleida y de 36ºC en Córdoba y Toledo y las mínimas de 13ºC en Teruel y de 15ºC en Ávila y Segovia.