Ocho personas murieron este fin de semana en las carreteras españolas, entre ellas cuatro motoristas

Archivo - Autopista 'Y'. Carreteras asturianas. - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

Ocho personas han perdido la vida este fin de semana en ocho siniestros de tráfico acaecidos en las carreteras españolas. Entre los fallecidos, cuatro eran motoristas.

Según ha informado este lunes la Dirección General de Tráfico (DGT), seis de los siniestros han ocurrido en vía convencional y dos en autopista o autovía. Entre los siniestros ha habido cuatro salidas de la vía y dos colisiones.

La siniestralidad ha tenido lugar en Cebreros (Ávila), Sóller (Baleares), Corral de Calatrava (Ciudad Real), Zarautz (Guipúzcoa), Nerja (Málaga), San Cibrao das Viñas (Ourense), Canyelles (Barcelona) y Maia de Montcal (Girona).

Los días con mayor número de fallecidos han sido el viernes y el domingo, con tres víctimas mortales cada día. El sábado otras dos personas perdieron la vida en accidentes de tráfico.

En el acumulado anual hasta el 12 de abril se llevan contabilizados 224 fallecidos en las carreteras, 29 en lo que va de mes de abril, según los datos del departamento de Pere Navarro.